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Как из немецкого Жука чуть фургон не сделалиКак из немецкого Жука чуть фургон не сделали
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Как из немецкого Жука чуть фургон не сделали

Впрочем, детали для преображения продаются до сих пор.

За РулемНесчастный VW Жук 12 лет промучался в трейлере

Классический Volkswagen Beetle (Жук)послужил базой для множества различных автомобилей, от культового багги Meyers Manx до всевозможных кит-каров.

Похоже, что старый добрый Жук может превратиться даже в деревянный фургон, как показано в видеоролике.

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У VW Beetle Woodie Barn Find 1965 года капот в стиле Ford 1940-х годов и кузов Woodie. Это довольно необычно, даже если боковые панели из фанеры устарели, а люк отсутствует. Но, по словам продавца, это идеальная база для быстрого ремонта, с рабочим двигателем с воздушным охлаждением, все еще расположенным сзади, и той же базовой механической компоновкой, что и у классического Beetle.

У предыдущего владельца были планы на машину, и он даже начал их реализовывать, была куплена новая виниловая крыша и проведены некоторые электромонтажные работы, но на этом все застопорилось.

Как оказалось, компания Stevenson Projects, которая в 1980-х годах начала продавать комплекты для сборки, чтобы превратить автомобиль 50-х или 60-х годов в так называемый «деревянный» VW и сегодня продаст вам набор панелей по 40 долларов, но, как указано на ее сайте, «этим панелям 30 с лишним лет, и они не сертифицированы».

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео Youtube

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За РулемАлексеева Елена
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