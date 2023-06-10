Как из немецкого Жука чуть фургон не сделали

Впрочем, детали для преображения продаются до сих пор.

Классический Volkswagen Beetle (Жук)послужил базой для множества различных автомобилей, от культового багги Meyers Manx до всевозможных кит-каров.

Похоже, что старый добрый Жук может превратиться даже в деревянный фургон, как показано в видеоролике.

У VW Beetle Woodie Barn Find 1965 года капот в стиле Ford 1940-х годов и кузов Woodie. Это довольно необычно, даже если боковые панели из фанеры устарели, а люк отсутствует. Но, по словам продавца, это идеальная база для быстрого ремонта, с рабочим двигателем с воздушным охлаждением, все еще расположенным сзади, и той же базовой механической компоновкой, что и у классического Beetle.

У предыдущего владельца были планы на машину, и он даже начал их реализовывать, была куплена новая виниловая крыша и проведены некоторые электромонтажные работы, но на этом все застопорилось.

Как оказалось, компания Stevenson Projects, которая в 1980-х годах начала продавать комплекты для сборки, чтобы превратить автомобиль 50-х или 60-х годов в так называемый «деревянный» VW и сегодня продаст вам набор панелей по 40 долларов, но, как указано на ее сайте, «этим панелям 30 с лишним лет, и они не сертифицированы».

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Видео: YouTube

Фото: скриншот видео Youtube