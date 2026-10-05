Volvo зарегистрировала в России свой товарный знак для продажи машин

Роспатент: Volvo зарегистрировала в России товарный знак для продажи машин

Шведский концерн Volvo оформил в России права на собственный логотип.

«Заявка на регистрацию товарного знака была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в декабре 2025 года из Швеции от «Вольво трейдмарк холдинг АБ» через «АБ Вольво», а зарегистрирована только в сентябре 2026 года», – отмечается в сообщении.

Знак охватывает сразу три класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Что это дает на практике? Право продавать в России транспортные средства – включая гибриды и электромобили, а также машинное оборудование, двигатели и электроприводы. Вдобавок к этому бренд позволяет оказывать услуги по техобслуживанию и ремонту техники.

Вообще, компании из-за рубежа, приостановившие работу в нашей стране, время от времени регистрируют здесь свои товарные знаки. Смысл такой защиты – не дать посторонним фирмам и частным лицам воспользоваться чужой репутацией.

Кстати, похожий шаг уже делала Google: она подавала заявку на регистрацию знака Gemini в России.

О том, как ушедшие из России марки перестраивают свой бизнес, «За рулем» рассказал на примере BMW.

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