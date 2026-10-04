BMW опубликовала план спасения компании

BMW перестроит бизнес к началу следующего десятилетия

Перестройку собственного бизнеса затеяла баварская BMW, и цель перед ней стоит вполне конкретная – поднять рентабельность к началу следующего десятилетия. Направлений в опубликованном плане развития хватает: от управленческих структур до модельного ряда.

Главная ставка – искусственный интеллект. Причем речь идет не только о машинах: возможности ИИ встроят в саму управленческую структуру компании. Последствие для сотрудников неприятное – часть персонала придется сократить, и топ-менеджеров это тоже коснется.

Шире нейросети применят и в разработке автомобилей, и в их производстве, и во внутризаводской логистике, и в других сферах. Контроль качества продукции BMW, между прочим, уже сейчас ведет ИИ.

Новые модели и приоритетные рынки

Под новую логику подтянут и продукты: будущие машины BMW станут заметно более цифровыми, а их возможности расширят с помощью искусственного интеллекта. Уже со следующего года компания начнет продавать автомобили с продвинутыми водительскими помощниками, созданными при непосредственном участии китайской Momenta. Основой для новинок послужит платформа Neue Klasse – то есть курс взят на электрифицированные автомобили.

Достанется и модельному ряду. Вернее, подходу к нему: машины планируют создавать под запросы конкретного рынка. Первым из крупных автопроизводителей о такой стратегии объявил Hyundai, а позднее об аналогичном решении заявили Volkswagen, Nissan и другие компании.

Приоритет отдадут дорогим и высокомаржинальным моделям, включая спортивную M-серию и Rolls-Royce. Для США сделают новый большой кроссовер, для Европы – электрокар массового сегмента. Основное же внимание BMW намерена уделить китайскому рынку.

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