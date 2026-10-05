В России теперь можно купить надежный кроссовер Honda по цене дешевого «китайца»

Новые Honda WR-V с льготным утильсбором ввозят в РФ с ценами от 1,85 млн рублей

Новые недорогие кроссоверы едут в Россию не только из Китая – японцы тоже включились в эту историю. Компактный Honda WR-V, например, по высоте дорожного просвета почти догнал Ниву: 195 мм под днищем. А под капотом у него стоит простой атмосферный двигатель с цепным приводом ГРМ.

Праворульные Honda WR-V возят под заказ минимум в несколько городов страны. Во Владивостоке кроссовер готовы передать покупателю «под ключ» за 1 850 000 рублей.

Honda WR-V

Названная сумма – это «средняя» комплектация Z. В нее входит кожаный мультифункциональный руль, медиасистема с сенсорным дисплеем, однозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и светодиодная оптика. Сиденья здесь комбинированные – ткань плюс эко-кожа, есть камера заднего вида с передними и задними парктрониками, а также бесключевой доступ и запуск мотора кнопкой.

Примерно за те же деньги машину привезут из Краснодара, Иркутска, Новосибирска и Хабаровска – там цены держатся в пределах 1 950 000 рублей. Томск запрашивает больше: минимум 2 100 000.

Есть и предложения из наличия. В Находке WR-V в комплектации Z отдают за 2 080 000 рублей, в Чите – за 2 200 000, в Улан-Удэ – за 2 455 000, в Хабаровске – за 2 499 000, а в Благовещенске – за 2 655 000.

Интерьер Honda WR-V

Кое-где предлагают версию попроще. Краснодар продает из наличия комплектацию X за 2 275 000 рублей: салон тканевый, руль пластмассовый, мультимедийной системы нет вовсе. За такой же WR-V в Томске просят 2 700 000 рублей.

Все предлагаемые Honda WR-V укомплектованы 1,5-литровым атмосферником L-серии мощностью 121 л.с. Такие моторы выпускают с 2001 года – на них накатали миллионы Honda Fit/Jazz, City, Freed и Mobilio.

Работает все это в паре с вариатором. Привод, правда, только передний – в любой комплектации, других вариантов нет.

Ранее стало известно и об альтернативных поставках в Россию новых семиместных минивэнов Honda Stepwgn. На классифайдах они представлены как в «упрощенной» версии Air, так и в более «богатой» Spada, а цены стартуют ориентировочно от 2 800 000 рублей.

О том, что популярный в России кроссовер получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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