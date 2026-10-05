Транспортный налог-2026: кому платить не придется

ФНС начала рассылку уведомлений – кто освобожден от платежа и как оформить льготу

Федеральная налоговая служба приступила к рассылке уведомлений автовладельцам. Внести транспортный налог необходимо до 1 декабря 2026 года. О категориях граждан, которые могут не платить, «Российской газете» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

По его словам, льготы действуют на двух уровнях – федеральном и региональном. На федеральном освобождение получают ветераны боевых действий, участники СВО и их родные, Герои СССР и России, а также полные кавалеры ордена Славы. Льгота распространяется только на одно транспортное средство.

Кроме того, налог не начисляют на машины, находящиеся в угоне и числящиеся в розыске. Согласно статье 358 НК РФ, от платежа освобождены специально оборудованные автомобили для инвалидов, а также транспорт мощностью до 100 л.с., полученный через органы соцзащиты.

Поскольку налог относится к региональным, субъекты РФ вправе устанавливать собственные послабления. В ряде регионов от платежа освобождают отдельные категории пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. Некоторые области не берут налог с электромобилей, мотоциклов и старых грузовиков.

Чтобы воспользоваться правом на льготу, нужно подать заявление в налоговый орган. Это можно сделать лично, через МФЦ или онлайн – в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

О других обязательных платежах для автомобилистов «За рулем» уже рассказывал, разбираясь, почему ремонт по ОСАГО стал невыгоден автосервисам.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!