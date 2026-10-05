С 1 октября все новые УАЗы прибавили в цене

УАЗ поднял цены на внедорожники 2026 года: Патриот теперь дороже 2 млн

Ульяновский автозавод с 1 октября переписал прайс-листы на весь модельный ряд 2026 года выпуска.

Каждая комплектация подорожала ровно на 80 тысяч рублей – исключение не сделали ни для Патриота, Пикапа, Хантера и Буханки, ни для коммерческих Профи.

Теперь Патриот с механикой стоит 2 005 000 рублей, Пикап – 2 030 000, базовый Хантер – 1 800 000, а его версия «Экспедиция» – 2 115 000. Буханка подорожала до 1 720 000-1 810 000 рублей, ее экспедиционная модификация – до 2 020 000. Бортовые Профи оценили в 2 070 000-2 290 000 рублей, фургоны – в 2 240 000-2 615 000.

При этом автомобили 2025 года выпуска остались в прежней цене. Выгода при покупке прошлогодних версий достигает почти 140 тысяч рублей у Патриота и Пикапа и около 129 тысяч у самых доступных Буханок.

Под капотом внедорожников и Профи – 2,7-литровый бензиновый мотор ЗМЗ мощностью 149,6 л. с. в паре с 5-ступенчатой механикой. Буханка довольствуется 112,2-сильным агрегатом того же объема. Все двигатели соответствуют Евро-5, привод – подключаемый полный.

Тем временем УАЗ готовит к отгрузке дилерам обновленный Патриот Х – это должно произойти в октябре-ноябре.

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