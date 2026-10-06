Популярный кроссовер лишился полного привода в России: что стало причиной?

Вотур Мотор Рус: полноприводные Jetour Dashing временно не поставляются в Россию

Полноприводных Jetour Dashing в России больше не купить – во всяком случае, пока. Российские дилеры китайской марки перестали получать такие комплектации кроссовера, о чем в понедельник, 5 октября, рассказали в пресс-службе официального представительства бренда в нашей стране.

Формулировка от представительства звучит так: «Jetour Dashing в полноприводной версии временно не поставляется. Когда поставки будут возобновлены, прайс-листы будут обновлены соответствующей комплектацией». Эти слова привел менеджер ООО «Вотур Мотор Рус».

Jetour Dashing

Заметили перемены еще раньше: из российских прайс-листов исчезли вообще все Dashing с приводом на обе оси – и 2025, и 2026 модельного года. Что осталось? Три «прошлогодних» исполнения плюс три версии 2026 года с теми же названиями, причем с октября две из них подешевели – минус 50-80 тыс. рублей.

Любопытно, что силовая установка у Dashing напрямую привязана к типу привода. Переднеприводным машинам достался 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 147 л.с. в паре с шестиступенчатым роботом. А вот полноприводные кроссоверы шли с турбированным агрегатом объемом 1,6 литра и отдачей 186 л.с., который работал вместе с классическим восьмиступенчатым автоматом. Так что для части покупателей выбор теперь сузился не просто до другой комплектации, а до совсем иной технической начинки.

Интерьер Jetour Dashing

Собирают Dashing методом крупноузловой сборки – с весны 2024 года этим занимается калининградский завод « Автотор». И это не формальность: именно благодаря такой сборке кроссовер попал в список из 36 моделей, которые проходят по закону о локализации в такси и могут официально закупаться российскими таксопарками.

Есть у модели и другая, менее приятная строчка в статистике. По итогам первого полугодия 2026 года именно Jetour Dashing стал лидером по частоте обращений по каско среди китайских автомобилей. В первую «тройку» вместе с ним вошли Voyah Free и Haval F7.

Впрочем, полный привод у кроссоверов в России то исчезает из продажи, то возвращается — об этом «За рулем» уже рассказывал.

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