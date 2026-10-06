Названы самые популярные модели легковушек осенью 2026 года

«Автостат»: в сентябре 2026 года Tenet T7 стал популярнее, чем Haval Jolion

В сентябре семейство Lada Granta, вместе со всеми модификациями на базе основной модели, традиционно сохранило лидерство в рейтинге продаж новых легковых авто.

А вот дальше в этом рейтинге происходят перемены: Tenet T7 (переименованный Chery Tiggo 7 Pro) снова оказался востребованнее, чем Haval Jolion, долгое время занимавший вторую строчку, но теперь смещенный на третью.

На четвертом месте Веста, но сразу вслед за ней опасный соперник: Tenet T4L, фактически чуть более бюджетная (а значит, и потенциально еще более успешная) версия Tenet T7.

Ниже в списке популярности – еще три Лады: две модели (и все модификации) Niva, а также новичок авторынка Lada Iskra, которая наверняка еще прибавит. Ну а замкнули десятку Belgee X50+ (белорусский клон Geely Coolray) и «параллельная» Mazda CX-5.

Ранее «За рулем» рассказывал, что именно эта модель обеспечила всему бренду Mazda седьмое место по популярности в РФ.