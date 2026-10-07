Продажи Dongfeng выросли в 11 раз: как меняется рынок новых фур в России

«Автостат»: продажи новых крупнотоннажных грузовиков в сентябре упали на 11%

Сентябрь 2026 года принес российскому рынку новых крупнотоннажных грузовиков (HCV, то есть техники полной массой от 16 т) 3137 проданных машин. К прошлогоднему сентябрю это минус 11,2%. Зато относительно августа нынешнего года динамика обратная – плюс 16,7%.

Такие цифры на форуме автобизнеса CarX 2026 озвучили специалисты агентства « Автостат». Считали они по данным АО «ППК» и собственной сегментации. Кстати, ППК – это «Паспорт промышленный консалтинг», совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «Автостат».

Больше трети сентябрьского объема – около 38% – забрала отечественная марка КАМАЗ: 1177 экземпляров, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Следом идут китайские Dongfeng (462 шт., рост сразу в 11 раз), FAW (289 шт., – 15,5%) и Sitrak (269 шт., +35,2%). Замыкает пятерку белорусский МАЗ с 217 машинами и падением на 10,7%.

В модельном зачете первое место удержал Dongfeng 4180 – 459 единиц, то есть в 32,8 раза больше, чем в сентябре прошлого года. На второй строчке расположился Sitrak C7H с результатом 269 экземпляров (+35,9%). Дальше – сразу три модели КАМАЗ: 54901 (247 шт., +12,8%), 43118 (228 шт., – 14,9%) и 65115 (204 шт., – 19%).

Что до девяти месяцев 2026-го, то с января по сентябрь в стране продали 27 516 новых крупнотоннажных грузовиков. За тот же отрезок 2025 года машин ушло больше – на 16,3%.

О том, что рынок коммерческого транспорта прошел точку максимального падения, «За рулем» уже рассказывал.

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