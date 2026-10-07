В России выставили на продажу странный китайский пикап с советскими агрегатами

Житель Тувы продает пикап Zhongxing Auto с двигателем УМЗ-417 за 2,87 млн рублей

В Туве выставили на продажу пикап Zhongxing Auto 1993 года выпуска. Ценник – 2,87 млн рублей. Эксплуатировали машину, если верить владельцу, всего 3−5 раз в год, что для автомобиля с такой биографией довольно странно, но именно так указано в объявлении.

Zhongxing Auto

«Авто для тайги и села. Можно ездить на 80-м или 92-м бензине. ДВС после капиталки, масло не расходует. Кузов покрыт „раптором“. Сплав металла кузова – чудо металлургии тех времен, обычный шуруповерт не берет», – описал автомобиль продавец.

Zhongxing Auto

Начинка у этого пикапа, между прочим, в основном, отечественная. Под капотом трудится двигатель УМЗ-417, а коробку передач и раздаточную коробку позаимствовали у ГАЗ-69.

Мосты получили самоблокирующиеся дифференциалы, на кузове есть каркас для тента. Причем при желании на машину можно поставить агрегаты от Toyota Land Cruiser 70-й серии – такая опция, по словам продавца, тоже предусмотрена.

Zhongxing Auto

О других рамных новинках, которые вот-вот доберутся до России, «За рулем» рассказывал.

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