Названы главные конкуренты нового рамника Sollers

Новый российский рамный внедорожник Sollers S9: с кем ему придется конкурировать

Премьера нового Sollers S9 уже не за горами. Ульяновский завод УАЗ начал выпуск этого рамного внедорожника в сентябре, а к официальным дилерам первые автомобили доберутся до конца 2026 года.

За основу взяли пикап Sollers ST9, который, по сути, представляет собой лицензионную копию китайской модели JAC T9.

Габариты новинки по сертификационным данным – 5200 х 1965 х 1810 мм, а с рейлингами высота кузова достигает 1885 мм. Колесная база равна 3090 мм. Покупателям обещают выбор между пятиместной двухрядной компоновкой и семиместной трехрядной.

Точные характеристики назовут ближе к началу продаж, хотя кое-что известно уже сейчас. Под капотом окажется либо бензиновый, либо дизельный двигатель объемом 2 литра. По последним данным, дизель выдает 143 л.с., а бензиновый мотор – 199 л.с. Работать ДВС будут с безальтернативной 8-ступенчатой АКП. Привод подключаемый, схема Part-time, с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Главным конкурентом российской новинки, разумеется, станет ее китайский аналог – внедорожник JAC JS9. Его тоже построили на базе пикапа T9, но отличают другая решетка радиатора, список опций и шильдики. Правда, когда именно JAC JS9 доберется до российского рынка, пока неизвестно.

Цена нового Sollers S9, скорее всего, окажется в диапазоне от 4 до 5 млн рублей без учета скидок. Так что среди уже представленных на рынке моделей основным соперником ульяновского внедорожника станет «близкий по духу» Haval H5. С него и начнем обзор.

Haval H5

Рамный Haval H5, как и российский Sollers S9, вырос из пикапа. Его основой послужил Poer King Kong от Great Wall Motor. Габариты полноразмерного SUV – 5190 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1835 мм в высоту, колесная база составляет 3140 мм. А вот мест в салоне только пять.

В России машина доступна в двух комплектациях – «Оптимум» и «Премиум». Их розничные цены равны 4 049 000 и 4 349 000 рублей соответственно.

В обеих версиях стоит 2-литровый турбированный бензиновый двигатель на 200 л.с. с крутящим моментом 380 Нм. Коробка передач – 8-ступенчатый автомат. Полный привод подключаемый, работает по технологии Part-Time.

Haval H9

Есть в актуальной линейке Haval и еще один рамник – H9. На данный момент его продают в обновленной версии 2026 года. Размеры машины: 4950 мм в длину, 1976 мм в ширину и 1930 мм в высоту, колесная база – 2850 мм.

Салон рассчитан на семь мест. Комплектаций две – «Премиум» и «Техно+». Цена без скидок колеблется от 4 799 000 до 5 299 000 рублей.

Под капотом трудится 2-литровый турбомотор на 218 лошадиных сил с крутящим моментом 380 Нм. В паре с ним идет 8-ступенчатая автоматическая коробка, а полный привод реализован через многодисковую муфту в приводе передних колес (Torque-on-Demand).

Tank 300

Побороться за покупателя с Sollers S9 будет и Tank 300 из российского модельного ряда Great Wall Motor. С июня этот внедорожник выпускают в Калининграде, на заводе «Автотор». Кузов – 4760 x 1920 x 1903 мм, колесная база равна 2750 мм.

Внутри – два ряда сидений и пять мест. Комплектаций четыре: «Драйв», «Премиум», «Сити Драйв» и «Сити Премиум». Цены без учета скидок – от 4 499 000 до 5 249 000 рублей.

Оснащен «трехсотый» 2-литровым турбированным двигателем на 218 лошадиных сил с крутящим моментом 380 Нм. Он сочетается с 8-ступенчатым автоматом, полным приводом, понижающей передачей и возможностью жесткой блокировки дифференциалов. В зависимости от комплектации встречается либо жестко подключаемый Part-Time, либо система с многодисковой муфтой Torque-on-Demand.

BAW 212 T01

Китайская марка BAW официально пришла на российский рынок в прошлом году. На сайте компании сейчас представлены две версии рамного внедорожника BAW 212 – с бензиновым и дизельным двигателем. Габариты: 4705 x 1895 x 1936 мм, колесная база – 2860 мм. В салоне предусмотрено пять мест.

Бензиновая версия BAW 212 T01 Adventurer оценена в 4 399 000 рублей. Здесь под капотом стоит двухлитровый турбодвигатель на 218 лошадиных сил с крутящим моментом 380 Нм.

Дизельный T01 Adventurer Diesel RUS стоит 4 650 000 рублей. Такой автомобиль получил 2-литровый турбированный ДВС на 166 лошадиных сил с крутящим моментом 410 Нм. Роль трансмиссии в обоих случаях выполняет 8-диапазонный автомат, а полный привод сделан по схеме Part-Time с жестким подключением переднего моста.

BAIC BJ40

В августе этого года в России снова начали продавать рамный внедорожник BAIC BJ40. На роль конкурента Sollers S9 он подходит не идеально – слишком уж компактные габариты. Длина кузова – 4645 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1871 мм, колесная база равна 2745 мм. Мест в салоне пять.

Зато по цене BJ40 – один из самых доступных «рамников», официально представленных в России. Единственная версия «Флагман» оценена в 3 799 000 рублей. Как раз по этому параметру он и способен потягаться с ульяновской новинкой.

Под капотом установлен 2-литровый турбированный двигатель на 218 л.с. с крутящим моментом 380 Нм. Работает он в паре с 8-ступенчатым автоматом, а полный привод выполнен по схеме парт-тайм.

BAIC BJ60

Имеется в линейке BAIC и более габаритный рамник – BJ60. Его размеры: 5040 мм в длину, 1955 мм в ширину, 1925 мм в высоту, колесная база – 2820 мм. Салон с двумя рядами сидений рассчитан на пять человек.

Продается модель в единственной комплектации «Эксклюзив» по цене 4 990 000 рублей. Под капотом скрывается 2-литровый дизельный двигатель на 163 лошадиные силы с крутящим моментом 400 Нм.

С ним стыкуется 8-ступенчатый автомат. Особенность силовой установки – технология «мягкого гибрида»: дизельному ДВС помогает электромотор. Привод – Part-Time с понижающей передачей и блокировками межколесных дифференциалов.

Oting Paladin

Среди потенциальных конкурентов Sollers S9 стоит вспомнить и Oting Paladin. Китайская Sinomach Automobile специально для российского рынка переименовала модель в «Паладин» – кириллицей. Основой послужила платформа рамного внедорожника Nissan Terra.

Габариты Oting – 4882 x 1850 x 1875 мм, колесная база равна 2850 мм. Салон имеет пятиместную компоновку. Комплектаций четыре: «Делюкс», «Премиум», «Интеллект» и «Престиж». Цены варьируются от 3 860 000 до 4 570 000 рублей без скидок.

Под капотом – 2-литровый бензиновый турбомотор Mitsubishi на 228 лошадиных сил с крутящим моментом 360 Нм. Трансмиссия – 8-ступенчатый автомат от ZF, привод – подключаемый полный с понижающей передачей (Part-time).

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