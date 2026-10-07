Haval Raptor начали продавать под именем H7 Max: что это значит для России

Haval Raptor начали продавать в Чили как H7 Max

Кроссовер Haval Raptor добрался до Чили, где его продают под именем H7 Max. Причем машина не заменила знакомый местным покупателям H7, а встала с ним в один ряд. Концерн Great Wall допускает, что похожий сценарий может повториться и в России.

С названиями у этой модели вышла настоящая путаница. На китайском рынке она известна как Haval Menglong, для глобальных продаж ее сначала анонсировали с индексом V7, потом переименовали в H7 – и тут же наткнулись на конфликт: в ряде стран H7 называют Haval Dargo второго поколения.

Raptor и H7 в Чили: две модели рядом

В ЮАР, к примеру, Raptor просто занимает место актуального H7. Чили пошла другим путем – здесь обе машины продаются одновременно. Маркетологи обыграли это так: Raptor подают не как замену, а как ступень выше в модельной иерархии.

Титул флагмана новинке достался почти автоматически – внедорожника H9 в чилийской гамме Haval нет.

За H7 Max в Чили просят от 30,69 до 34,19 млн песо, то есть примерно 2,7-3 млн рублей без учета спецвыгод. Выбор силовых установок – два: традиционный гибрид и подзаряжаемый. Для сравнения: бензиновый полноприводный стандартный H7 стоит 29,29 млн песо (2,6 млн рублей). Выходит, что новая «семерка» обходится покупателю на 5-17% дороже.

Повторит ли Raptor чилийский путь в России

Вполне возможно, что в России Haval поступит так же и выведет Raptor не на смену нынешнему H7, а в качестве модели более высокого уровня. Логика в этом есть: стандартная «семерка» до сих пор расходится вполне бодро.

С января по август 2026 года в нашей стране продали 4336 таких машин, сообщили в компании « Автостат Инфо». Что касается конкретных перспектив Raptor на российском рынке, то о них пока ничего не известно.

Российский Haval H7 оснащается 2-литровым двигателем на 231 л.с. и полным приводом, а ценовой диапазон без специальных выгод – от 3 999 000 до 4 199 000 рублей.

Чем H7 Max отличается технически

Для Чили кроссовер предлагают только в пятиместном исполнении. Габариты с учетом запасного колеса на двери багажника – 4800 х 1950 х 1843 мм, без «запаски» длина кузова равна 4680 мм. Колесная база – 2738 мм, дорожный просвет – 218 мм, багажник по умолчанию – 586 литров.

В обычном гибриде работает 1,5-литровый бензиновый мотор на 147 л.с., 4-ступенчатая гибридная трансмиссия DHT и пара электродвигателей – 107 л.с. спереди и 201 л.с. сзади. Суммарная отдача достигает 359 л.с. и 760 Нм, средний расход – 7,1 литра на 100 км, бак вмещает 75 литров.

Подзаряжаемая версия использует ту же связку ДВС и электромоторов. Батарея на 19,09 кВт·ч обеспечивает 85 км пробега в чисто электрическом режиме по циклу NEDC, на зарядку с 30 до 80% уходит 24 минуты, а общая дальность с включенным бензиновым двигателем достигает 930 км.

О том, как китайские производители ищут собственный стиль, «За рулем» уже рассказывал.

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