Сборка автомобилей BAIC на «Автоторе» находится под вопросом

Глава «Автоторга» прояснил ситуацию со сборкой машин SWM и BAIC в России

Судьба сборки машин BAIC на калининградском заводе « Автотор» пока неясна. Это следует из заявления генерального директора ООО «Автоторг» Дмитрия Степина, передает корреспондент «Известий» с форума автобизнеса CarX 2026 6 октября.

«В продаже есть кроссоверы и внедорожники BAIC BJ40, X55, X75 выпуска 2026 года. Решение о судьбе марки будет принято в этом году», – сказал Степин.

В ноябре прошлого года дистрибьютор BAIC объявлял, что в 2026-м на рынке РФ должны появиться две новые модели – внедорожники BJ30 и BJ41. С тех пор и по состоянию на октябрь текущего года какие-либо подробности об этих новинках не сообщались официально.

Маркой SWM занимается новый дистрибьютор «Шинерей Мотор Рус». Как рассказал Степин, сборка автомобилей по полному циклу пока только планируется, и оговорился, что какое-то количество машин уже произведено. Примечательно, что пресс-служба марки SWM официально объявляла о переходе «Автотора» к выпуску машин этой марки по технологии полного цикла, которая включает сварку, окраску и сборку, еще в июле этого года.

Что касается бренда Kaiyi, то сборка этих моделей на «Автоторе» прекращена, а дистрибуцией сейчас занимается ООО «Вотур Мотор Рус». При этом, по словам топ-менеджера, новый дистрибьютор сертифицировал кроссовер X7 Kunlun. Таким образом, возвращение модели на российский рынок не исключено.

Наконец, как рассказал Степин, «Автотор» продолжит заниматься брендом «Амберавто», и до конца года планируется выпуск 3,5 тыс. электрокаров этой марки и углубление локализации по «железу». В то же время топ-менеджер не исключил, что в будущем на конвейер калининградского предприятия встанут новые бренды.

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