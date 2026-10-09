Названы самые выгодные для перепродажи машины в России

«Автостат» назвал 5-летние автомобили с лучшей остаточной стоимостью

Аналитики агентства « Автостат» представили на форуме CarX 2026 результаты исследования остаточной стоимости (Residual value) пятилетних автомобилей. За основу взяли цены новых машин в 2021 году и сопоставили их со средними ценами перепродажи в 2026-м. В топ-10 рейтинга попали следующие автомобили: Toyota Land Cruiser (150%), Toyota Hilux (148,2%), Hyundai Creta (147,8%), Renault Sandero (142,1%), Hyundai Solaris (139,1%), Lexus LX (138,7%), Toyota Land Cruiser Prado (138%), Toyota RAV4 (136,1%), Skoda Rapid (136%), Skoda Octavia (134,6%).

Любопытная деталь: у каждой позиции рейтинга остаточная стоимость перевалила за 100%. Проще говоря, сегодня такие машины с пробегом уходят дороже, чем когда-то стоили новыми, – и владелец остается в плюсе.

Есть и обратная сторона медали. Эксперты составили антирейтинг – туда попали автомобили, потерявшие в цене за минувшие пять лет сильнее всех: УАЗ Пикап (80,8%), Kia K900 (80,6%), Exeed TXL (80,3%), Great Wall Wingle (77,7%), Audi A8 (76,3%), BMW 7-Series (75,7%), Jeep Compass (75,2%), Audi e-Tron (70,4%), Jaguar i-Pace (62,4%). Genesis G90 (61,2%).

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