Эксперт предупредил о скрытых рисках покупки летних шин со скидкой

Специалист объяснил, почему низкая цена не должна быть главным критерием выбора

Осенью и зимой магазины часто устраивают распродажи летних шин. Покупка комплекта заранее может быть выгодной, особенно для владельцев популярных моделей авто.

Однако, как рассказал руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев, скидка не должна быть главным аргументом. За привлекательной ценой порой скрываются неподходящий размер, неясные условия хранения или будущие траты на содержание покрышек до весны.

В первую очередь эксперт советует сверяться с рекомендациями производителя автомобиля. Ширина, профиль, посадочный диаметр, индексы нагрузки и скорости должны соответствовать эксплуатационной документации. Особое внимание на это стоит обратить владельцам кроссоверов и машин с крупными колесами: внешне похожая покрышка может иметь недостаточные характеристики. Установка шин с параметрами ниже предусмотренных недопустима, так как это влияет на управляемость и безопасность.

Скидки часто распространяются на складские остатки и шины прошлых поставок. Это не значит, что товар плохой, но оценивать нужно не только дату выпуска, а совокупность факторов: происхождение, условия хранения и состояние. Перед покупкой следует осмотреть покрышки на предмет трещин, деформаций и следов химии. При заказе через интернет важно проверить маркировку до монтажа: для обычного авто все четыре шины должны быть одной модели и размера.

Владельцы массовых моделей могут дождаться выгодного предложения, так как в ходовых размерах выше конкуренция. Но для редких типоразмеров и крупных размеров R19-R22 ожидание максимальной распродажи рискованно – к весне нужного комплекта может просто не остаться. Выгоднее следить за ценой конкретной модели и покупать при надежном предложении.

Покупать шины заранее имеет смысл, только если есть подходящее место для хранения. Комплекты без дисков хранят вертикально, периодически меняя точку опоры, а колеса в сборе – горизонтально или на специальных подвесах. Помещение должно быть сухим и проветриваемым. Если хранить негде, часть выгоды от скидки уйдет на сезонное хранение, а неправильные условия сократят срок службы. Поэтому до покупки стоит оценить все сопутствующие расходы, а не только цену.

О том, во сколько обойдется сезонная смена шин этой осенью, «За рулем» уже рассказывал.

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