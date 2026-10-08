На продажу выставили реплику Руссо-Балта из «Битвы моторов»

Реплику Руссо-Балта С24/55 из «Битвы моторов» продадут за 7800 рублей

В продаже появилась реплика автомобиля Руссо-Балт С24/55, участвовавшая в съемках фильма « Битва моторов».

Создатели кинокартины установили символическую цену в 7800 рублей – это примерная стоимость оригинальной машины в начале XX века, сообщает источник. Уточняется, что данная реплика – та самая, на которой ездили в фильме актеры Иван Янковский и Юра Борисов. Они сыграли роли Андрея Нагеля и Дмитрия Бондарева, в 1908 году выставившвших свой автомобиль на гонку Санкт-Петербург — Монако.

Автомобиль создан по историческим чертежам в конструкторском бюро Игоря Ермилина, ранее работавшего с Marussia и Rossa. Под капотом 4,4-метровой машины весом 1,3 тонны – бензиновый мотор объемом 4,9 литра, развивающий 55 л.с. Объем бака — 50 литров. Машина успела накатать 3257 км. Но создатели оговариваются, что это реквизит, зарегистрировать его в ГАИ как транспорт не получится.

Кто купит такой экспонат? Желающим предлагают сначала приобрести билет на «Битву моторов» на сайте Afisha, зарегистрировать его на сайте акции и дождаться 22 октября – в это день генератор случайных чисел определит покупателя. Фильм «Битва моторов» уже стартовал в российском прокате – первые сеансы прошли 8 октября.

Ранее «За рулем» рассказывал, как машины из этого фильма оказались на современной трассе (причем дважды).