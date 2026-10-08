В России выросла средняя выплата по ОСАГО: свежая статистика

РСА: средняя выплата по ОСАГО в январе-августе 2026 года выросла на 10,3%

За восемь месяцев 2026 года средняя выплата по ОСАГО добралась до 126,4 тыс. рублей. Рост к январю-августу прошлого года – 10,3%. Годовой полис обязательной автогражданки обходился водителям в среднем в 7761 рубль, то есть на 6,8% дороже, чем годом ранее. Такие цифры 7 октября привел Российский союз автостраховщико.

Август оказался заметно дороже среднего: выплата – 141,7 тыс. рублей (+14,4%), средняя премия по годовым договорам – 8189 рублей. По словам главы РСА Евгения Уфимцева, удорожание выплат сюрпризом не стало. Еще в июле заработала новая единая методика Банка России, а с 19 сентября начали действовать обновленные справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ – их подготовили как раз по этой методике. Страховщики, кстати, учитывали грядущие изменения заранее, когда корректировали тарифы.

Полисы при этом дорожают куда медленнее выплат, и причина простая – высокая конкуренция за аккуратных водителей. Чтобы удержать цену ОСАГО для клиентов с низкой аварийностью, компании перекладывают разницу на тех, кто чаще попадает в ДТП: для них тарифы выше. Правда, есть и другой ориентир – размер средней премии все еще не дотягивает до уровня аналогичного периода 2023 года, на что и обратил внимание Уфимцев.

Сборы страховщиков по ОСАГО за январь-август 2026 года составили 228,4 млрд рублей. Общий объем выплат, если считать вместе с судебными расходами и платежами из компенсационного фонда РСА, – 178,6 млрд рублей. Договоров за этот период заключили 46,7 млн, из них 17,8 млн – краткосрочные полисы со средней премией 214 рублей.

В перестраховочный пул за восемь месяцев ушло 10% договоров. В августе доля подросла до 12,9%, то есть превысила средний уровень. В РСА рассчитывают: если поднять верхнюю границу тарифного коридора, договоров, передаваемых в пул, станет меньше.

О том, насколько подорожал полис ОСАГО в 2026 году, «За рулем» уже рассказывал.

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