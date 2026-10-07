Угонов в России стало больше на 41%: Exeed – самая желанная добыча

ВСК: китайские марки заняли треть случаев угонов, а половину их зафиксировали в Москве

За девять месяцев 2026 года число угонов в России подскочило на 41% по сравнению с прошлым годом. По данным Страхового дома ВСК, треть всех заявленных хищений пришлась на китайские автомобили, а лидером стала марка Exeed.

В статистику ВСК входят не только классические кражи, но и невозврат машин лизингополучателями – на такие случаи приходится основная масса обращений.

Среди пяти самых угоняемых брендов лидирует Exeed с 17% от общего числа. Второе место делят сразу три марки – Hyundai, Belgee и Lada, у каждой по 9%. Замыкает пятерку Chery с 7%.

Суммарная доля китайских брендов достигла 33% – помимо Exeed и Chery, в нее вошли Haval и Geely. Премиальные марки обеспечили еще 24% случаев: помимо Exeed, повышенным интересом у злоумышленников пользуются Lexus (3%), BMW и Mercedes-Benz (по 2%). Еще 12% происшествий связаны с хищением спецтехники, преимущественно экскаваторов.

География угонов выглядит следующим образом: половина всех случаев произошла в Москве. В список опасных регионов также попали Краснодарский край, Архангельская, Свердловская и Рязанская области, а также республики Северного Кавказа – на каждый из них пришлось по 3%.

Сезонность преступлений неравномерна: почти четверть угонов зафиксирована в июле, 21% – в январе, 12% – в мае. Самое опасное время суток – ночь: с полуночи до шести утра совершается 60% страховых событий.

О том, какие китайские кроссоверы набирают популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

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