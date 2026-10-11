Эксперт: рынок уже адаптировался к плановой индексации утилизационного сбора

Эксперт Шевченко: массовые авто не подвержены влиянию «утиля»

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Павел Шевченко рассказал о том, что снижение продаж машин на 6,2% в сентябре 2026 года обусловлено высоким спросом в прошлом году из-за анонсированного тогда повышения утильсбора, что создало невыгодную базу для сравнения.

«В текущем году подобных стимулов нет. Кроме того, в конце сентября уже закончились средства госпрограмм льготного автокредитования и лизинга, которые обеспечивали около 15% всех продаж.

Покупатели массового сегмента также переориентировались на автомобили с пробегом или решили продлить эксплуатацию текущих авто. Сейчас же рынок, в том числе дилеры, уже адаптировался к плановой индексации утилизационного сбора в январе следующего года.

Во-первых, рынок перешел в состояние «рынка покупателя» из-за исчерпания платежеспособного спроса. Во-вторых, подавляющее большинство моделей массового сегмента уже локализованы в России и не подвержены прямому влиянию «утиля», а дилеры сократили портфели брендов, не имеющих сборки с льготным сбором.

Единственным сегментом, где возможен резкий скачок цен на 5-7% до конца года, станут автомобили мощнее 160 л.с., ввозимые по альтернативным каналам, а также электромобили и гибриды.

В октябре 2026 года рынок, вероятнее всего, покажет стагнацию или незначительный рост в пределах 1-3% относительно сентября, удерживаясь в диапазоне 115 000 - 120 000 проданных авто.

С одной стороны, на динамику будет давить отмена программ господдержки и высокая стоимость заемных средств. С другой стороны, производители и дилеры будут стремиться выполнить годовые планы и разгрузить склады перед концом года, что может спровоцировать точечные акции и скидки.

Поэтому в четвертом квартале ежемесячные продажи могут составить 110 000 - 130 000 единиц, что по итогам года выведет рынок на уровень 1,3-1,35 млн автомобилей (плюс-минус 2% к прошлому году). Спрос будет подогреваться ожиданием индексации утильсбора, но это не приведет к дефициту - напротив, при ключевой ставке около 14% и отсутствии льготных денег резких движений рынка не предвидится. Основной прирост покажут локализованные бренды, в то время как продажи по параллельному импорту будут сдерживаться высокой волатильностью курса валют, считает эксперт.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, какие факторы влияют на российский авторынок.

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