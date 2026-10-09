Что грозит за езду без ОСАГО в 2026 году

Юрист Свечников: За забытый дома бланк ОСАГО можно получить предупреждение

Действующего полиса ОСАГО нет – значит, за руль лучше не садиться, иначе водителю выпишут штраф 800 рублей. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Владимир Свечников.

«Если договор ОСАГО не заключен или срок полиса истек, часть 2 статьи 12.37 КоАП [РФ] предусматривает 800 рублей. Не вписанному в полис водителю и тому, кто выехал вне оплаченного периода использования, по части 1 назначат 500 рублей. Забытый дома бумажный бланк обойдется в предупреждение или 500 рублей по части 2 статьи 12.3. При электронном полисе возить распечатку незачем, Правила дорожного движения разрешают показать его с экрана, а инспектор сверит номер машины с базой страховщиков», – пояснил Свечников.

Повторной считается поездка без договора в период с вступления в силу прежнего постановления по части 2 до истечения одного года после уплаты штрафа. Тут уже работает часть 3, а сумма вырастает до 3000-5000 рублей.

Что изменилось в правилах ОСАГО

«С марта 2026 года примечание к статье 12.37 запрещает наказывать второй раз в течение 24 часов. Камеры таких постановлений пока не выносят, система [Госавтоинспекции] дорабатывается. Эвакуация на штрафстоянку за такое нарушение не предусмотрена», – добавил юрист.

Еще одно изменение касается тех, кто только купил машину: 10-дневной отсрочки на оформление полиса больше нет. Пункт 2 статьи 4 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» утратил силу 1 марта 2025 года – страховаться нужно до первого выезда. Впрочем, исключения остались: технике со скоростью до 20 км/ч и прицепам к легковым автомобилям страховка не нужна. А вот всем остальным прицепам требуется отметка в полисе тягача.

«Если водитель без полиса устроил аварию, то он возмещает ущерб из своих средств. За не вписанного в полис водителя страховщик заплатит потерпевшему и взыщет эту сумму с виновника в порядке регресса. Пострадавший без полиса получит выплату от страховщика виновника и штраф 800 рублей. Заведомо поддельный полис ведет к статье 327 Уголовного кодекса РФ, за его использование грозит до 1 года лишения свободы», – заключил Свечников.

«За рулем» уже рассказывал, что в России изменили порядок использования иностранных прав гражданами РФ.

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