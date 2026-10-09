Почему аккумулятор, который пережил лето, может загнуться в октябре?

Эксперты рассказали, что происходит с АКБ в жару и почему она портится именно в октябре

Казалось бы, самые большие нагрузки на аккумулятор – зимой: мороз, густое масло, сложный пуск.

Но практика показывает, что батареи чаще сдают именно осенью, особенно в октябре. Летняя жара запускает в АКБ скрытые процессы разрушения, которые до поры до времени не дают о себе знать.

Как понять, что аккумулятор истощился за лето, но пока не умер? Есть ли внешние признаки или покажет только мультиметр? И сколько нужно ездить, чтобы батарея восстанавливалась? На эти вопросы отвечают наши эксперты.

Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию ДЦ «Автодом Алтуфьево»:

– Если мы говорим про октябрь, осень, то, как правило, температура окружающего воздуха в это время падает. Моторное масло густеет, а топливо прокачивается сложнее, соответственно пусковой ток необходим больше, а АКБ ослаблена летней жарой.

Аккумулятор мог выкипать, ускорилась сульфитация пластин, возможно, окислились клеммы или ослабло крепление – это и становится основными причинами завершения срока службы батареи.

Происходит ускоренный саморазряд и деградация активной массы с дальнейшим ее осыпанием, что приводит к снижению емкости или замыканию батареи.

Любая АКБ не должна иметь нарушения герметичности корпуса, следов выкипания электролита и окисления клемм. Эти признаки свидетельствуют, как минимум, о необходимости ревизии батареи. Слабый аккумулятор, как правило, натужно крутит стартер, как будто спотыкается в момент запуска. Мультиметр может показать – 12,5 +/– 0.3 Вольт – это норма. Меньше 12.0 Вольт – батарея разряжена. Причины разряда – неисправность АКБ или «утечка», которую тоже можно измерить: ее величина не должна превышать 80 мА.

Бирюкова Елена, ООО Волгоградский Центр Экспертизы:

Под капотом в летнюю жару температура может превышать 140°F (60°C), что запускает необратимые процессы разрушения. Это «отложенная» деградация: батарея теряет емкость, но до определенного момента работает.

«Сдается» она в октябре потому, что похолодание становится триггером. Летом запас прочности еще маскировал потери, осенью – нет.

Понять, что АКБ выхолит из строя, можно и без мультиметра. Визуальные признаки: белый или зеленоватый налет на клеммах (сульфат свинца или окись меди), следы электролита у пробок, вздутие корпуса – признак внутреннего перегрева и газообразования.

Если аккумуляторная батарея исправна, клеммы не имеют следов окисления, корпус не поврежден, генератор дает нормальную зарядку и ток утечки в норме, то для ее восстановления необходима непрерывная поездка не менее двух часов по трассе (90-100 км/ч) или 40-50 км в смешанном цикле. Короткие городские поездки лишь усугубляют разряд.

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