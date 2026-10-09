Перечислены важные правила перехода на зимние шины для безопасной езды

Штраф за лысые шины: проверка протектора монетой и когда не поможет страховка

Штраф в 500 рублей за стертый протектор – далеко не самая крупная неприятность, которая может поджидать водителя, вовремя не сменившего резину. Если глубина рисунка летних покрышек падает ниже 1,6 мм, а зимних – ниже 4 мм, инспектор ГАИ вправе не ограничиваться предупреждением и выписать постановление. Хуже другое: когда из-за плохих шин машина попадает в аварию, страховая компания может отказать в выплате по КАСКО. И дело тут не только в деньгах – на кону безопасность на дороге, напоминает 110km.Ru.

Проверить состояние покрышек реально за минуту, и для этого не нужен никакой специальный прибор. Хватит обычной десятирублевой монеты: ширина ее золотого канта – ровно 1,8 мм. Утопает кант в протекторе целиком – кататься еще можно. Виден – пора задуматься о замене. Новые шины обычно идут с глубиной рисунка 7-9 мм, но при активной езде этот показатель тает довольно быстро.

Закон устанавливает лишь минимальную планку, однако на практике ее явно недостаточно для уверенного вождения. Специалисты советуют менять летнюю резину, когда остаток протектора доходит до 3 мм, а зимнюю и всесезонную – при 4 мм. В противном случае на мокрой или заснеженной трассе машина теряет устойчивость, а тормозной путь заметно растет.

Не стоит сбрасывать со счетов и возраст покрышек. Даже если протектор еще не стерся, резина с годами утрачивает эластичность. Уже через шесть лет зимние шины хуже цепляются за снег и лед, а после восьми лет ездить на них попросту рискованно. Летние тоже не вечны: оптимальный срок службы – до десяти лет, но покупать имеет смысл только свежие комплекты, которым не больше трех лет.

Что выбрать – летние, зимние или всесезонные – зависит от климата и манеры вождения. Всесезонка набирает поклонников среди жителей мегаполисов и в южных регионах, однако остается компромиссом: и на сухом асфальте, и в снегу она уступает специализированным моделям. Для максимальной безопасности лучше держать сезонные комплекты и менять их вовремя.

Про размер шин тоже забывать не стоит. Допустимые параметры прописаны в документах на автомобиль, причем иногда для передней и задней оси предусмотрены разные значения. На боковине покрышки есть вся техническая информация: ширина, высота, диаметр, индекс нагрузки и скорости, а также дата выпуска (DOT-номер).

Широкие шины дают лучший контакт с дорогой на сухом покрытии, зато на мокром асфальте риск аквапланирования возрастает. Узкие легче справляются со снегом и слякотью, а заодно снижают вероятность скольжения по воде. Для мощных машин существуют особые типы шин, например UHP или Runflat, которые требуют профессиональной установки.

В магазинах теперь обязательно размещают EU-ярлык: он рассказывает о сопротивлении качению, уровне шума и эффективности торможения на мокрой дороге. На самой шине может встретиться три варианта маркировки. К примеру, буквы M+S (Mud + Snow, «грязь + снег») означают, что рисунок протектора рассчитан на улучшенную тягу в слякоти, грязи и на свежем или талом снегу по сравнению с обычной дорожной шиной, но строгих зимних испытаний не гарантирует. Такой знак нередко красуется и на всесезонных, и даже на «летних» моделях, которые в мороз заметно теряют эффективность.

Куда более надежный ориентир для зимних условий со снегом и устойчивым минусом – пиктограмма 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake, «снежинка в горе»). Это знак горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри (в быту его называют «альпийским символом»), который наносят на шины, подтвердившие минимальный уровень тяги на снегу по установленной методике испытаний. Отдельно стоит присматриваться к символу ледяного сталагмита: он говорит о том, что шина протестирована на сцепление со льдом (Ice Grip Index) и соответствует требованиям для нордических (скандинавских, северных) зимних шин.

Перед покупкой не помешает изучить результаты независимых тестов – они охватывают десятки параметров, включая управляемость, износостойкость и поведение на разных покрытиях. С их помощью можно подобрать оптимальный вариант даже для редких размеров.

Где выгоднее брать шины? У местных продавцов сразу узнаешь стоимость монтажа, балансировки и утилизации старых покрышек. Многие, впрочем, предпочитают онлайн-магазины: цены там часто ниже, но есть нюансы. Важно точно определить нужные характеристики, выбрать сервис для установки поблизости и убедиться, что шины не залежались на складе – возраст не должен превышать трех лет. Возврат или рекламация после монтажа могут оказаться сложными.

Если повреждена только одна или две покрышки, менять их нужно парами – на одной оси. Причем новые шины всегда ставят назад: так автомобиль лучше держит дорогу в экстренных ситуациях, даже на переднеприводных машинах. Занос передней оси водитель может скорректировать рулем, а стабильность задней целиком зависит от качества протектора. Поэтому более свежая резина с глубоким рисунком обязана стоять сзади – это предотвращает смертельно опасные заносы.

Покупка шин – не тот случай, когда стоит экономить на мелочах или полагаться на случай. От правильного выбора зависит не только комфорт, но и жизнь. Внимательное отношение к деталям, своевременная замена и грамотный подход к покупке – единственный способ избежать неприятностей на дороге и лишних расходов.

О том, что даже родные шины со временем приходят в негодность, «За рулем» рассказал, показывая «шестерку» с покрышками из СССР.

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