400 тыс. км ресурса: в Россию завезли новые кроссоверы Honda с ценой «китайцев»

Новые кроссоверы Honda CR-V ввозят из Китая в Россию с ценами от 3,85 млн рублей

Привычный сценарий покупки Honda CR-V в России перестал быть единственным. Еще недавно кроссовер брали у официального дилера – сегодня машину предлагают и дилерские центры, и «частники», и фирмы, которые специализируются на импорте. Таких объявлений на крупных классифайдах набралось несколько сотен, а стартовый ценник – 3 850 000 рублей.

Honda CR-V

Откуда машины? Почти все они китайской сборки и привезены из Китая.

Самый доступный экземпляр за 3 850 000 рублей выставлен на продажу в Краснодаре – это новый CR-V в исполнении Style. Восемь подушек безопасности, камера заднего вида, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мульти-руль, цифровая приборная панель, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, панорамная крыша с люком и 18-дюймовые литые диски – вот чем эта версия оснащена.

Не забыли и про ассистенты. «Китайские» CR-V последнего поколения обычно уже по умолчанию идут с комплексом Honda Sensing 360+: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, предотвращение выезда с дороги, распознавание дорожных знаков и другие системы.

Разброс цен по стране приличный. За 3 890 000 – 3 900 000 рублей новые CR-V производства СП Dongfeng-Honda из наличия продают в Казани, Челябинске, Кемерово и Новосибирске.

От 3 950 000 до 4 000 000 рублей просят за привезенный и растаможенный кроссовер в Тюмени, Красноярске, Барнауле, Набережных Челнах, Липецке и Смоленске. Ростов-на-Дону и Чебоксары – это 4 100 000 рублей, а Тула – 4 150 000.

Есть и куда более дорогие варианты: в Краснодаре, Екатеринбурге, Пензе, Уфе и Воронеже эти паркетники стартуют примерно от 4 200 000 рублей. Санкт-Петербург просит 4 250 000, Москва – не меньше 4 350 000, а в Нижнем Новгороде минимальный ценник еще выше, 4 430 000 рублей.

Интерьер Honda CR-V

Все перечисленные расценки касаются бензиновых Honda CR-V шестого поколения. Под капотом у них 1,5-литровый 193-сильный турбированный двигатель, в паре с ним работает вариатор, а полный привод Real-Time AWD подключает заднюю ось автоматически – как только передняя начнет пробуксовывать.

Гибридная версия модели тоже присутствует в наличии, причем сразу в нескольких городах. Один из самых доступных экземпляров за 4 700 000 рублей продается в Самаре, тогда как в Москве цены на такой вариант колеблются примерно от 4 830 000 до 5 590 000 рублей.

Привозят гибриды, как и обычные CR-V, из Китая. Силовая установка устроена любопытно: 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» не только вращает генератор для зарядки батареи, но и в определенных режимах напрямую передает крутящий момент на колеса. Рядом с ним трудится электромотор, суммарная мощность всей системы – 204 л. с., коробка – электронно-управляемый вариатор E-CVT, привод тоже полный.

Репутация у модели, кстати, подкреплена исследованиями. Ранее Honda CR-V попал в рейтинг кроссоверов и внедорожников с наибольшими шансами проехать не менее 250 тыс. миль (около 400 тыс. км) без серьезных поломок, обойдя по этому показателю Toyota RAV4 и Highlander, Chevrolet Suburban, GMC Yukon XL и многие другие модели.

А до этого эксперты портала iSeeCars признали Honda CR-V одним из лучших кроссоверов на рынке в 2026 году. В ходе исследования учитывались надежность, сохранение остаточной стоимости на вторичном рынке и результаты тестов на безопасность.

О еще одном надежном японском кроссовере, добравшемся до России, «За рулем» уже рассказывал.

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