Такие зимние шины ставить нельзя! Топ-3 главных признаков

Эксперт Марков назвал признаки, по которым определяют износ шипованных шин

Сколько служат современные зимние шины — два сезона, три или пять?

Сроки тут не имеют решающего значения – гораздо важнее реальное техническое состояние шины, рассказал «За рулем» эксперт холдинга «Кордиант».

В первую очередь, важно прислушиваться к своим ощущением за рулем в конце каждого зимнего сезона. Ну а прямо сейчас можно внимательно осмотреть сами шины, оценив протектор, количество шипов, а главное – их внешний вид.

Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант»:

– Зимние шины пора менять, если на ходу вы ощущаете снижение сцепных свойств и замедленную реакцию автомобиля на поворот руля. Второй признак – это видимый износ протектора. Третий – это уменьшение количества шипов и их износ. Потеря всего 10% шипов на шине уже ощутимо влияет на ее поведение. Однако, даже если до этого не дошло, но центральная вставка отдельных шипов потеряла форму, такие шипы не будут нормально работать.

Перед началом зимнего сезона рекомендуем внимательно осмотреть ваши шипованные шины – если есть сомнения в их техническом состоянии, лучше не рисковать.

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