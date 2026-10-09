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Такие зимние шины ставить нельзя! Топ-3 главных признаков

Эксперт Марков назвал признаки, по которым определяют износ шипованных шин

Сколько служат современные зимние шины — два сезона, три или пять?

Сроки тут не имеют решающего значения – гораздо важнее реальное техническое состояние шины, рассказал «За рулем» эксперт холдинга «Кордиант».

В первую очередь, важно прислушиваться к своим ощущением за рулем в конце каждого зимнего сезона. Ну а прямо сейчас можно внимательно осмотреть сами шины, оценив протектор, количество шипов, а главное – их внешний вид.

Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант»:

Такие зимние шины ставить нельзя! Топ-3 главных признаков

– Зимние шины пора менять, если на ходу вы ощущаете снижение сцепных свойств и замедленную реакцию автомобиля на поворот руля. Второй признак – это видимый износ протектора. Третий – это уменьшение количества шипов и их износ. Потеря всего 10% шипов на шине уже ощутимо влияет на ее поведение. Однако, даже если до этого не дошло, но центральная вставка отдельных шипов потеряла форму, такие шипы не будут нормально работать.

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Перед началом зимнего сезона рекомендуем внимательно осмотреть ваши шипованные шины – если есть сомнения в их техническом состоянии, лучше не рисковать.

Ранее «За рулем» рассказал, как самостоятельно переобуть авто на зиму.

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