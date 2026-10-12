Три месяца роста подряд: автомобили новой российской марки набирают популярность
Сентябрь принес Volga 1039 новых регистраций – это больше тысячи машин за месяц. Третий месяц подряд продажи бренда ползут вверх, и со стороны уже кажется, что речь не о разовой вспышке интереса, а о ровном движении, хотя для марки, чьи продажи стартовали только 19 июня, каждый следующий месяц – проверка.
Цифрами поделился Сергей Целиков, директор агентства « Автостат». Суммарно за все время с начала продаж на учет в стране поставили 2226 автомобилей этой марки.
Модели-лидеры продаж Volga
Расклад по версиям получился довольно наглядным. Кроссовер K50 забрал себе 1160 регистраций, следом идет K40 с 874 машинами, а на долю C50 пришлось лишь 192 автомобиля.
Помесячная динамика тоже говорит сама за себя: июнь – 138 машин, июль – 435, август – 608, сентябрь – 1039.
Статистику прокомментировал аналитик: «На мой взгляд, динамика начала продаж вполне адекватна и старт можно считать успешным».
Производство и дилерская сеть Volga
Собирают эти машины в Нижнем Новгороде – на той же площадке, откуда раньше выходили автомобили Skoda и Volkswagen.
Потолок завода – 110 тыс. автомобилей в год.
Что касается сбыта, ранее сообщалось: дилерская сеть бренда доросла до 100 автосалонов, работающих в 50 городах России.
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