Volga или Geely? Как россияне покупают машины нового бренда

Целиков: с начала производства на учет в РФ встало более 2 тысяч машин Volga

В сентябре за российский учет встало 1039 машин новой марки Volga – такие данные приводит глава «Автостата» Сергей Целиков.

А всего с начала продаж, которое состоялось 19 июня, зарегистрировано уже 2226 автомобилей возрожденной марки, уточняет эксперт. Разбивка по моделям выглядит так:

Volga K50 – 1160 шт.

Volga K40 – 874 шт.

Volga C50 – 192 шт

По данным агентства, продажи новой Волги постепенно «разгоняются»: в июне было реализовано 138 машин, в июле уже 435, в августе 608 единиц, а в сентябре – 1039.

«На мой взгляд, динамика начала продаж вполне адекватна, и старт можно считать успешным», – заключает Целиков.

Напомним, что приведенные три модели нижегородской сборки являются адаптированными клонами и фактической заменой Geely Monjaro, Atlas и Preface, которые более не поставляются в РФ из Китая.

Однако еще в марте, незадолго до запуска производства Volga, все три модели продавались у нас весьма успешно: только Monjaro за месяц разошелся тиражом 2631 экземпляров, Atlas нашел 1250 владельцев, а Preface — 301.

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