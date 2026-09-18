Стало известно, с каких машин россияне пересаживаются на новые автомобили Volga

Рольф: при покупке Volga каждый пятый сдаваемый в зачет автомобиль — Mitsubishi

Покупатели Volga в основном приходят с массовых иномарок. Именно так описывает ситуацию Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» .

« С заметным отрывом лидирует Mitsubishi, на эту марку приходится каждый пятый автомобиль, который владельцы сдают в зачет при покупке Volga. Вторая строчка у Skoda, дальше идут Mazda, Geely и Kia, вровень с ними держится Nissan. То есть почти половину обменного потока формируют японские марки. При переходе владелец остается в привычном для себя классе, поскольку модельный ряд бренда закрывает и седан, и кроссовер » , – рассказал Николай Иванов.

Volga K50

Класс машины менять действительно не приходится: в линейке есть и седан, и кроссовер, так что человек остается в знакомой ему нише по размерам и формату кузова.

В пресс-службе Volga добавляют, что пересаживаются на новую марку преимущественно с европейских и японских брендов, причем обычно в пределах того же сегмента по габаритам.

« При проведении внутренних исследований также выяснили, что основным драйвером при покупке является высокий уровень адаптации автомобилей к дорогам и климату: многие клиенты отмечают солидный дорожный просвет, зимний "пакет", а также систему полного привода » , – отметили в компании Volga.

Что до самого производства, выпуск Volga в Нижнем Новгороде уже вышел на полный цикл. Официальные продажи моделей C50, K40 и K50 стартовали 19 июня, а ценники на них начинаются с 2 899 000 рублей, 2 749 000 рублей и 4 199 000 рублей соответственно.

О том, как сегодня живется владельцам привычных иномарок, «За рулем» уже рассказывал, изучив опыт 25 тыс. км с полноприводным кроссовером.

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