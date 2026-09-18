25 тыс. км с полноприводным кроссовером: детальный разбор

Опубликован отчет по итогам эксплуатации кроссовера Jetour T1 из парка «За рулем»

Полноприводный кроссовер Jetour T1, появившийся в парке «За рулем» еще зимой, разменял первые 25 тысяч км А это больше, чем в среднем российские водители проезжают за год, так что можно подвести первые итоги.

Отрадно, что нам с Джетуром довелось поездить во всех климатических условиях и по разным дорогам: картина вышла полной.

Плюсы Jetour T1

Снежная зима показала отличную проходимость Т1. Хорошая геометрическая проходимость вкупе с обвесом из прочного пластика и массой внедорожных режимов позволяла чувствовать себя уверенно во время обильных снегопадов. Можно было смело залезать в сугробы, некогда бывшие парковочными местами. А весной я несколько раз успешно ездил на природу – с преодолением весенней распутицы.

Конечно, на лавры лучших рамных внедорожников Т1 не претендует, но среди паркетников он легко заткнет за пояс огромное число полноприводных конкурентов.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Довелось испытать даже функцию измерения глубины брода. Если пролетать брод на полном ходу, электроника измерить ничего не успеет. Но если держать 10–15 км/ч, то глубина действительно показывается.

Летом я совершил вояж до Тольятти по скоростной платной трассе М‑12 Восток. Jetour очень комфортен на трассе, невозмутим к боковому ветру и неровностям. Даже несмотря на говорливые шины Giti широкой размерности 235/60 R19, шум в салоне был невысок. Между остановками удавалось проехать четыре-пять часов: усталости не почувствовал.

В темное время суток очень понравился головной свет.

Ошибка трансмиссии исчезла так же быстро, как и появилась: едва успел сфотографировать. Никаких отклонений в работе автомобиля не было. За классические круглые шкалы – спасибо. Читаются они лучше всего.

Расход топлива

Расход топлива остается вменяемым, но при условии соблюдения скоростей не выше 130 км/ч. Если ехать быстрее, то «квадратный» дизайн кузова дает о себе знать – расход быстро переваливает за 14–15 л на сотню. В среднем же Т1 ест чуть больше десятки, что при баке объемом 70 литров обеспечивает приличный запас хода.

Кстати, двигатель со сложносочиненным индексом SQRF4J20 допускает использование бензина АИ‑92 – но я всего несколько раз пользовался этой возможностью во время топливного кризиса.

Двухлитровый турбомотор запомнился громкой работой на холостом ходу.

Что напрягает

Брутальные формы не только вызывают повышенный аппетит на высоких скоростях, но и требует ухода. Вертикальная кромка капота уже после 10 тысяч км обзавелась первыми сколами. Уже есть жизненные следы и на фарах, и на решетке радиатора.

Но больше всего досталось лобовому стеклу. Сначала появился огромный скол справа от прилетевшего болта, следом еще один скол под левой щеткой стеклоочистителя всего за неделю вырос в большую трещину. Пришлось менять стекло, которое без страховки вместе с работой обходится больше чем в 100 тысяч рублей!

Самая крупная трата за всё время – вынужденная замена лобового стекла. Ждать новое в Москве нужно около недели.

Хотелось бы пониже цены и на плановое ТО. Особенно учитывая, что делать его нужно каждые 10 тысяч км. Первое обслуживание обошлось в 23 тысячи рублей, второе стоило уже 30 тысяч.

Если захочется проверить уровень масла, нужно запастись спецовкой: щуп спрятан глубоко в недрах моторного отсека за жгутами и патрубками – не испачкаться невозможно. Хорошо, что между заменами уровень масла совершенно не двигается и проверка уровня не столь важна.

А еще Jetour оказался грязнулей. Боковые стекла очень быстро закидывает грязью или водой, причем именно в том районе, где находятся наружные зеркала.

Есть подозрение, что кожа руля к 100 тысячам км может изрядно потрепаться. Уже есть первые признаки «полировки».

Самый раздражающий фактор – это привычка бибикать, если водитель выходит из машины с ключом в кармане при заведенном двигателе. Как, похоже, и все остальные автомобили концерна Chery, в этом случае сначала Т1 трижды подаст голос клаксоном потише, а потом сделает это еще раз, но уже громко. Отключить эту функцию нельзя – хотя мы пишем о необходимости этого уже лет пять, не меньше.

В дальней дороге к передним креслам претензий не было.

Выводы

Если не считать пачкающихся боковых стекол и маниакальной привычки бибикать, когда ключ в кармане, больше Джетуру Т1 предъявить нечего. Он получился довольно сбалансированным кроссовером, и понравился мне больше, чем старший Jetour T2.

По китайским меркам багажник неплох. Жаль, что отсутствует шторка.

Вопрос с ресурсом и долговременной надежностью по-прежнему остается открытым, как и с любой новой машиной: ответ даст только время.

Jetour T1, 2.0T (245 л. с.), А8

Изготовитель – Jetour, Китай

Год выпуска – 2025

В эксплуатации «За рулем» – с февраля 2026 года

Пробег на момент отчета – 25 500 км

Расходы на топливо (11 000–22 500 км)

Бензин АИ‑95 (средний расход 10,1 л/100 км) – 102 291 ₽

Стоимость топлива на 1 км пробега – 7,17 ₽

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

Подробный тест-сравнение кроссоверов за 4 млн рублей читайте по ссылке.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах: