Редкий Porsche дизайнера Lamborghini продали на аукционе: цена удивит

Porsche 914-6 Люка Донкерволке с доработками Ruf продан за 21,5 млн рублей

Долгие годы Porsche 914 числился в тени собственных именитых родственников. Поклонники марки старой закалки его всерьез не принимали, а того лоска, которым светились культовые модели, у него попросту не было. И все же среди владельцев этой машины отыскался человек, чье имя в мировом автомобильном дизайне звучит громко. Его автомобиль как раз выставили на торги.

Имя этому человеку – Люк Донкерволке. Репутацию он заработал в концерне Volkswagen, причем прежде всего в Lamborghini, где в том числе приложил руку к проекту Gallardo. Потом был переход в Genesis: там он отвечал за то, каким станет фирменный облик молодого люксового бренда, а позже – за запуск спортивного суббренда Magma и гоночной программы. До недавнего времени в его гараже стоял Porsche 914.

На прошлой неделе машина ушла с молотка на Bring a Trailer, и покупатель отдал 225 тыс. евро – это примерно 21,5 млн рублей по нынешнему курсу.

Для модели сумма нетипичная: лишь несколько 914 на этом аукционе перешагнули отметку в $ 150 тыс. Дело тут не только в известном владельце. Речь о Porsche 914-6 1970 года – версии с более мощным оппозитным шестицилиндровым мотором (у остальных модификаций стояли «четверки») и целым набором доработок той эпохи. Причем после покупки в 2020 году автомобиль перестроили и модернизировали в Ruf.

Затем машина уехала в Бельгию – на родину Донкерволке. В 1975 году местный дилер Antwerpse Automobile Company поставил на нее стальные расширители крыльев в стиле гоночного 914-6 GT. Ruf их сохранил, добавив к кузову капот, крышку двигателя, бамперы и пороги из стеклопластика, а также центральную заливную горловину. Там же автомобиль перекрасили: вместо заводского Lemon Yellow он стал Grand Prix White.

От Karmann Ghia до 914-6 GT

Львиная доля 914 оснащалась четырехцилиндровыми моторами объемом от 1,7 до 2,0 литра. Моторы эти, между прочим, поставлял Volkswagen – отсюда и настороженное отношение консервативных ценителей марки. Изначально модель задумывалась как замена VW Karmann Ghia: проект разрабатывала Porsche, а продавать автомобиль должен был Volkswagen. Однако большой концерн от идеи отказался, и Porsche занялась выпуском сама, поставив собственный 2,0-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель мощностью 108 л.с.

В машине Донкерволке специалисты Ruf увеличили рабочий объем двигателя до 2,4 литра, добавили систему зажигания с двумя свечами на цилиндр и воздухозаборники для сдвоенных трехкамерных карбюраторов Weber. Список изменений на этом не закончился: появились новая выпускная система из нержавеющей стали, система охлаждения масла, современные тормоза, новое сцепление и облегченный маховик для пятиступенчатой механической трансмиссии.

Этот бережно доработанный экземпляр наглядно показывает, на что был способен среднемоторный Porsche семидесятых. Модель незаслуженно держалась в тени, хотя за ней стояла настоящая гоночная родословная: 914-6 GT финишировал шестым в «24 часах Ле-Мана» 1970 года. Да и Boxster с Cayman во многом выросли именно из этой истории.

О том, какие машины с пробегом чаще всего везут в Россию из Японии и Китая, «За рулем» уже рассказывал.

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