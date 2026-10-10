Самый низкий на планете: уникальный Land Rover выставили на продажу

На eBay выставили Slamd-Rover на базе Volkswagen Beetle за 1,68 млн рублей

На площадке eBay выставлен на продажу необычный проект под названием Slamd-Rover. За громким именем скрывается, пожалуй, самый низкий Land Rover на планете – и одновременно самая настоящая солянка из деталей разных машин. Под британским кузовом тут прячется вовсе не внедорожник, а Volkswagen Beetle 1968 года.

Собрали машину в Великобритании. За основу взяли укороченное шасси «Жука» с воздушным охлаждением, а сверху водрузили кузов от Land Rover Series III. Классические Land Rover и Defender, конечно, тюнингуют постоянно, только обычно стараются сохранить их суровый внедорожный нрав. Тут все ровно наоборот: угловатый силуэт британца поставили на заниженную тележку от Beetle.

Нынешний владелец купил недоделанный проект в 2020 году и довел его до ума вместе с мастерскими Dropworks Customs и Lowdown Transporters. От оригинального «Жука», по сути, осталось совсем чуть-чуть.

Базу укоротили, а пневмоподвеска прижимает автомобиль почти к самому асфальту. Про внедорожные повадки можно забыть – такая машина не осилит даже «лежачего полицейского». Колесные диски поставили 17-дюймовые от Porsche, а запаску прикрутили прямо на капот.

Кузов от Series III покрасили в матово-зеленый, крышу от редкой версии Safari подрезали, а стекла убрали – остались лишь лобовое и фирменные окна Alpine. Внутри – сиденье-скамья, деревянный руль и высоко поднятый рычаг переключения передач. Там, где обычно располагается багажник, теперь стоит 1,6-литровый оппозитный мотор от Volkswagen Type 2 Bus с двумя карбюраторами и нестандартным выхлопом. За весь этот набор просят £15 000 – примерно 1 671 176 рублей.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о другом необычном автомобиле, который тоже продают в России.

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