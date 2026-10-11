Снова хотят снизить нештрафуемый порог — будет толк?

Кадаков: нужно ловить водителей-отморозков, а не снижать нештрафуемый порог

В очередной раз широко обсуждается снижение нештрафуемого порога скорости, а именно поэтапное снижение с нынешних 20 км/ч до 5 км/ч.

Такое предложение высказал в беседе с «РГ» автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

В свою очередь, главный редактор «За рулем» Максим Кадаков отреагировал на это предложение в своем Телеграм-канале. Он отметил, что инициативы такого рода возникают «с завидной периодичностью, каждые полгода». И напомнил, что предыдущий «заход» на эту тему случился в апреле текущего года.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Аргумент у желающих понизить нештрафуемый порог всегда один: будет лучше. Просто как утверждение. Будет лучше! И ни одной цифры в подтверждение. Нет никакой статистики, которая утверждала бы, что из-за превышения нештрафуемого порога на 5 км/ч или на 12,5 км/ч случились такие-то или вот такие ДТП. Такой статистики в принципе не может быть.

Я всегда был против снижения скоростного порога — во всяком случае, до тех пор, пока не будет наведен порядок с ограничением скорости на наших дорогах, забытых временных знаках и прочих ловушках. А его пока что навести невозможно.

Повышать безопасность надо другими методами — разделением транспортных потоков, обустройством пешеходных переходов, улучшением освещения, применением мер для ускорения эвакуации раненых, нужно бороться с водителями-отморозками, которые превышают на 80—100 км/ч, и так далее. Но это долго и сложно, а снизить нештрафуемый порог — просто и легко.

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