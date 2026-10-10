«Вольвогини»: старый универсал превратили в монстра с мотором от Lamborghini

Volvo 240 1975 года с V10 от Lamborghini проезжает 200 метров за 5,3 секунды

Шведский блогер Питер Бьорк собрал машину, которой, казалось бы, не должно существовать: кузов Volvo 240 1975 года выпуска, а внутри – двигатель V10 от Lamborghini. Проект получил имя Volvoghini.

Работа над автомобилем шла несколько месяцев. Теперь Бьорк выложил свежее видео, где доводит свое детище до ума: чинит мелкие неполадки, крутит настройки. Заезды машина уже выдерживает, причем результаты выдает серьезные.

Volvoghini

Под капотом – V10 с двойным турбонаддувом, привод на все колеса и среднемоторная компоновка. На драг-стрипе Volvoghini проходит одну восьмую мили (это около 200 метров) за 5,3 секунды, а на финише разгоняется до 137 миль в час, то есть примерно до 220 км/ч.

В новом ролике блогер разбирается с блоком управления двигателем, ABS и электрикой. Отдельная задача – заново настроить блок MoTec под полный привод: передние колеса снова цепляются за дорогу. Кстати, в планах у автора сбросить вес до 1000 килограммов, для чего в ход пойдут детали из углеволокна.

Сейчас Volvoghini весит 1437 килограммов. Львиная доля этой массы – рама и мощный мотор.

О других необычных автомобилях, так или иначе связанных с Lamborghini, «За рулем» рассказывал.

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