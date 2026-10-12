Великобритания — на первом месте по продаже машин в Европе. А Россия?

Автостат: авторынок РФ опустился на три позиции по продажам новых машин в Европе

После августовского возвращения на вторую строчку в Европе российский авторынок вновь опустился в рейтинге.

По итогам сентября Россия заняла только пятое место в европейском списке самых крупных авторынков. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные консалтинговой компании GlobalData, опубликованные порталом Just Auto. В лидеры выбилась Великобритания: в первый осенний месяц в стране меняется идентификатор на номерных знаках, что и обуславливает ежегодный всплеск продаж. Еще в августе британский авторынок был лишь четвертым в списке.

В сентябре же – лидерство с 350 518 проданными легковушками, что на 12% превышает прошлогодний показатель. Второе место заняла Германия: 256 774 машины и плюс 9% к сентябрю 2025-го. Третью ступень сохранила Франция (156 629 машин, +11,6%), четвертое место у Италии (139 356 авто, +10%), а пятое – у России, единственного участника Топ-5 с отрицательной динамикой: 115 060 единиц и минус 6,2%. Далее идет Испания: 93 858 машин, плюс 10,2%.

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