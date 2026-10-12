Знаменитый Дастер вернулся в Россию с ценой «китайца»

Renault Duster третьего поколения предлагается в РФ с ценами от 2,65 млн рублей

Кроссовер Renault Duster, еще недавно один из самых востребованных на российском рынке, снова доступен покупателям – правда, уже в третьем поколении и по совсем другим схемам. Машины попадают в страну альтернативными путями, чаще всего под заказ, а минимальный ценник на одном из классифайдов начинается с 2 650 000 рублей.

Дешевле всего новый «Дастер» предлагают привезти в Самаре – те самые 2 650 000 рублей. Судя по объявлению, речь о комплектации Techno: 18-дюймовые двухцветные литые диски, контроль давления в шинах, датчики света и дождя, тканевая обивка сидений, мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, задние парктроники с камерой заднего вида, мульти-руль и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

Renault Duster

Под капотом – бензиновый турбомотор TCe объемом 1,3 литра на 150 сил, коробка роботизированная, привод передний. Кстати, именно такая версия встречается в подавляющем большинстве случаев, когда «Дастеры» везут в Россию.

В Воронеже аналогичную машину готовы доставить под заказ за 2 700 000 рублей, во Владивостоке – за 2 800 000. Жителям Санкт-Петербурга и Кемерово придется ориентироваться на 2 850 000 и 2 890 000 рублей соответственно, а вот в Москве заказ обойдется минимум в 2 950 000 рублей.

Есть и предложения дороже трех миллионов. В Омске третье поколение кроссовера доступно к заказу за 3 060 000 рублей, в Ростове-на-Дону – за 3 240 000. Причем в ростовском варианте стоит полный привод и 130-сильный турбомотор объемом 1,2 литра, который работает вместе с 48-вольтовым стартер-генератором и механической коробкой передач.

Интерьер Renault Duster

Хотя итоговая сумма за любой автомобиль под заказ может оказаться совсем другой. На нее влияют курс валют на день сделки, расходы на логистику, таможенные платежи, утильсбор и схема оформления.

Продаются новые Renault Duster и из наличия. Например, в Москве выставили экземпляр европейской сборки со 150-сильным турбомотором за 2 998 000 рублей, а в городе Малгобек республики Ингушетия – за 3 290 000 рублей. Оба – с семиступенчатым роботом и передним приводом.

Раньше сообщалось и о другом госте: благодаря поставкам по альтернативным схемам до России добрался рамный внедорожник Jeep Wrangler. Рестайлинговые машины четвертого поколения привозят в бензиновой и гибридной версиях, а цены на одном из классифайдов стартуют с 6 490 000 рублей.

О том, какие кроссоверы в этом ценовом сегменте покупают чаще всего, «За рулем» уже рассказывал.

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