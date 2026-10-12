Знаменитый Дастер вернулся в Россию с ценой «китайца»
Кроссовер Renault Duster, еще недавно один из самых востребованных на российском рынке, снова доступен покупателям – правда, уже в третьем поколении и по совсем другим схемам. Машины попадают в страну альтернативными путями, чаще всего под заказ, а минимальный ценник на одном из классифайдов начинается с 2 650 000 рублей.
Дешевле всего новый «Дастер» предлагают привезти в Самаре – те самые 2 650 000 рублей. Судя по объявлению, речь о комплектации Techno: 18-дюймовые двухцветные литые диски, контроль давления в шинах, датчики света и дождя, тканевая обивка сидений, мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, задние парктроники с камерой заднего вида, мульти-руль и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.
Под капотом – бензиновый турбомотор TCe объемом 1,3 литра на 150 сил, коробка роботизированная, привод передний. Кстати, именно такая версия встречается в подавляющем большинстве случаев, когда «Дастеры» везут в Россию.
В Воронеже аналогичную машину готовы доставить под заказ за 2 700 000 рублей, во Владивостоке – за 2 800 000. Жителям Санкт-Петербурга и Кемерово придется ориентироваться на 2 850 000 и 2 890 000 рублей соответственно, а вот в Москве заказ обойдется минимум в 2 950 000 рублей.
Есть и предложения дороже трех миллионов. В Омске третье поколение кроссовера доступно к заказу за 3 060 000 рублей, в Ростове-на-Дону – за 3 240 000. Причем в ростовском варианте стоит полный привод и 130-сильный турбомотор объемом 1,2 литра, который работает вместе с 48-вольтовым стартер-генератором и механической коробкой передач.
Хотя итоговая сумма за любой автомобиль под заказ может оказаться совсем другой. На нее влияют курс валют на день сделки, расходы на логистику, таможенные платежи, утильсбор и схема оформления.
Продаются новые Renault Duster и из наличия. Например, в Москве выставили экземпляр европейской сборки со 150-сильным турбомотором за 2 998 000 рублей, а в городе Малгобек республики Ингушетия – за 3 290 000 рублей. Оба – с семиступенчатым роботом и передним приводом.
Раньше сообщалось и о другом госте: благодаря поставкам по альтернативным схемам до России добрался рамный внедорожник Jeep Wrangler. Рестайлинговые машины четвертого поколения привозят в бензиновой и гибридной версиях, а цены на одном из классифайдов стартуют с 6 490 000 рублей.
О том, какие кроссоверы в этом ценовом сегменте покупают чаще всего, «За рулем» уже рассказывал.
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