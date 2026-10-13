Как новые правила экспорта машин из Китая повлияют на российский авторынок?

Андрей Еременко: Новые правила экспорта КНР осложнят поставки авто в Россию

Ужесточение экспортных правил в КНР, которое начнет действовать в 2027 году, затронет и российский рынок. Проблем с ремонтом, впрочем, станет меньше – а вот ввозить машины без разрешения заводов-производителей будет все труднее. Разбор ситуации дал Андрей Еременко, возглавляющий Управление автокредитования Инго Банка.

Смысл новых норм довольно прост. Прежде чем отправлять автомобили в ту или иную страну, компании-производителю придется доказать, что там у нее работает официальная сеть техцентров. Нет подтвержденного сервиса за рубежом – машину из Китая не выпустят.

Зачем вообще понадобились такие требования? По словам Еременко, до сих пор экспорт шел довольно хаотично, гарантированных запчастей покупатели не получали, и все это подрывало доверие к китайскому автопрому за пределами страны.

Есть и вторая цель – остановить «ценовые войны» между предприятиями-экспортерами. Плюс государство намерено плотнее контролировать частных посредников, добавил специалист.

Рынок, как полагает эксперт, избавится от серых дилеров.

«Поставки автомобилей, идущих без разрешения заводов ( Zeekr, Xiaomi), а также собранных в КНР европейских и японских марок ( BMW, Audi, Toyota), серьезно осложнятся, – пояснил он. – С рынка исчезнут серые дилеры и компании-однодневки, не способные подтвердить наличие сервисной сети».

Отвечать за поставки станут исключительно крупные дистрибьюторы – те, у кого в распоряжении не менее 50 сервисных точек. Запчасти и расходники начнут привозить оперативнее и системнее. Правда, у медали есть и обратная сторона: рынок сделается прозрачнее, зато автомобили подорожают, а модельный ряд неизбежно сократится, считает Еременко.

Тем, кто ввозит машины по альтернативным схемам, он дал отдельный совет: «Покупателям машин, ввозимых по альтернативным схемам, я бы рекомендовал заранее прописывать в договорах условия возврата средств на случай задержек на китайской границе».

Китай наращивает экспорт

Масштабы, о которых идет речь, видны по статистике: в августе текущего года Китай отправил за рубеж 2,1 млн автомобилей – на 53% больше, чем за тот же месяц годом ранее.

Больше всего электрокаров ушло в Азию – 108,8 тыс. штук, прирост на 2,5%. Зато Европа прибавила куда заметнее: поставки туда увеличились на треть, до 94,9 тыс. машин.

О том, как закручивание гаек в Китае скажется на сером импорте, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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