Volga дает прямые скидки на кроссоверы: подробности

Volga предлагает прямые скидки 50 000-150 000 рублей на кроссоверы K40 и K50

С октября российский бренд Volga начал предлагать прямые скидки на свои кроссоверы K40 и K50. На рынок марка вышла в июне сразу с тремя моделями, а теперь решила отдавать часть цены напрямую, без оговорок: дисконт составляет от 50 000 до 150 000 рублей. Первым такую акцию заметил Telegram-канал «Авто Культ».

Насколько щедро урезают цену, зависит от модели и версии. По K40 скидка одинаковая для всех комплектаций, у K50 она тем больше, чем выше уровень оснащения.

Volga K40: фиксированные 50 000

Volga K40 – среднеразмерный кроссовер, построенный на базе китайской Geely Atlas последнего поколения, которую россияне хорошо знают. Для него прямая скидка установлена на уровне 50 000 рублей, и с ее учетом машина дешевеет на 1,3-1,8%.

Расклад по версиям такой: «Стандарт» – 2 799 000 рублей, «Комфорт» – 3 099 000 рублей, «Комфорт» с полным приводом – 3 549 000 рублей, «Премиум» – 3 849 000 рублей. Во всех случаях дисконт один и тот же – те самые 50 тысяч.

Что до техники, силовой агрегат привязан к комплектации. Переднеприводным версиям достался 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с. в паре с семиступенчатым роботом. Полноприводные же получили 2,0-литровый турбированный двигатель на 200 л. с. и классический восьмиступенчатый автомат.

Volga K50: скидка до 150 000 рублей

По K50 условия куда интереснее: в зависимости от версии скидка вдвое или втрое превышает дисконт на K40, выяснили «Автоновости дня».

Базовый «Комфорт» и средний «Премиум» продаются с прямой скидкой 100 000 рублей, а покупателю топового «Эксклюзива» доступен максимальный дисконт – 150 000 рублей. Цены выглядят так: 4 249 000, 4 549 000 и 4 649 000 рублей соответственно.

С учетом прямого дисконта стоимость K50 снижается на 2,2-3,1%.

Двигатель у K50 во всех комплектациях одинаковый – 2,0-литровый турбомотор мощностью 238 л. с., работающий в связке с восьмиступенчатым автоматом. Привод, между прочим, полный у всех версий.

Производство в Нижнем Новгороде

Выпуск Volga на заводе в Нижнем Новгороде стартовал еще весной, а с августа машины делают по полному технологическому циклу – со сваркой, окраской и финишной сборкой.

Сварочные и окрасочные работы ведут роботизированные комплексы, на которых прежде выпускали Skoda и Volkswagen. Защиту кузовов от коррозии обеспечивает целый набор операций в окрасочном цехе.

О самых популярных новых кроссоверах в бюджете до 2,5 млн рублей «За рулем» уже рассказывал.

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