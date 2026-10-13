Двигатель 2.0 и вариатор — этот 20-летний «японец» при должном уходе еще послужит

Эксперт «За рулем» рассказал, почему Nissan Qashqai с вторички — выбор неоднозначный

Сегодня за двадцатилетние бюджетные кроссоверы иностранных марок с внушительными пробегами продавцы запрашивают как минимум 400 тысяч рублей. И покупатели находятся – в противном случае рыночные законы давно обнулили бы эти ценники.

Nissan Qashqai – наглядный пример. Уже сам факт «японского» происхождения делает его недешевым. Порой даже за экземпляр с вариатором и пробегом 300 тысяч км просят свыше миллиона рублей.

Оправдать такой ценник можно разве что в случае, если коробку хотя бы однажды меняли целиком: CVT Jatco нередко выходит из строя уже на 100-150 тысячах км. Классический гидроавтомат достался только дизельной версии, которая официально в нашей стране не продавалась.

Дешевле 430 тысяч рублей Qashqai не найти. По такой цене предлагают 17-летний кроссовер с приводом 4х2, базовым мотором 1.6, механической коробкой и пробегом 330 тысяч км. Основная же масса автомобилей возрастом 18-20 лет стоит дороже 700 тысяч рублей.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Для двигателей 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (141 л.с.) 350 тысяч км – почти предел возможного, иные и до 300 тысяч не доживают. То есть при покупке Кашкая с пробегом 300+ надеяться на существенный остаточный ресурс моторов несколько наивно.

Исходя из этого, нет особого смысла рассуждать о жизнестойкости коробок передач.

Nissan Qashqai

Подвеска у Qashqai не отличается крепостью. Коррозия начинает развиваться довольно рано, причем поражает не только кузов, но и подрамники, рычаги подвески и даже пол в багажном отделении. Если прежние владельцы не позаботились о дополнительной антикоррозийной обработке, уже после 200 тысяч км машина может выглядеть удручающе.

Таким образом, Nissan Qashqai на вторичке – вариант неоднозначный. При этом даже при пробегах порядка 250 тысяч км Qashqai может оказаться неплохим автомобилем – особенно с мотором 2.0, который считается более выносливым.

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