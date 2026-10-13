Китайские автомобили решили сделать скучнее, но безопаснее: подробности

Минпром Китая ограничит 51 инновационную технологию в своих автомобилях

Многие яркие решения, которыми щеголяли китайские электромобили последних лет, похоже, уходят в прошлое. Власти КНР взялись за инновационные технологии в автопроме: под ограничения попадают раскладывающиеся и вращающиеся кресла, гигантские дисплеи, интерактивные фары, выдвижные дверные ручки.

Отдельные регламенты на этот счет в стране появлялись и раньше – например, по выдвижным ручкам или функционалу сидений. Теперь министерство промышленности Китая опубликовало проект уведомления об усиленном контроле за инновационным проектированием и испытаниями автомобильной продукции.

О принятом своде правил речь пока не идет. Документ существует в предварительной версии и открыт для обсуждения: граждане, компании и эксперты могут направить регулятору свои замечания. Правда, вероятность того, что новые требования утвердят почти без правок, довольно высока.

Что именно попало под контроль

Инновационными минпром считает немало технологий. Помимо кресел, дверных ручек, фар и дисплеев в перечень вошли элементы подвески, водородные силовые установки, тяговые батареи, системы помощи водителю и многое другое – всего 51 пункт.

Производителей обязывают испытывать такие решения по национальным, отраслевым или корпоративным стандартам. Результаты проверок нужно оформлять в виде материалов, отчитываться о них перед министерством и подтверждать, что серийные машины не отличаются по характеристикам от испытанных образцов.

Если этого не сделать, автомобиль просто не попадет в каталог – а значит, продавать его в КНР будет нельзя.

Разбирать все 51 пункт по очереди смысла нет. Куда интереснее посмотреть на правила, которые реально изменят облик китайских машин и положение дел в отрасли.

Ручки, кнопки и экраны

Одно из ключевых требований – запрет дверных ручек полностью скрытой конструкции. К полускрытым вариантам тоже предъявляют четкие условия: обязательна функция механического открытия плюс достаточный запас места для руки. Выходит, на местный рынок новые китайские автомобили будут попадать либо с привычными, либо с полускрытыми ручками.

Есть вопросы и к сенсорным кнопкам в салоне. Их ждет проверка на соответствие государственным стандартам, на срабатывание при касании, устойчивость к случайному нажатию и понятную обратную связь. Управление фарами, световыми приборами, стеклоочистителями и другими важными системами придется дублировать физическими клавишами. Критически важные органы управления должны быть только механическими.

Крупные мониторы и проекционные дисплеи с дополненной реальностью производителям придется оценивать в экстремальных условиях – и следить за тем, чтобы они не отвлекали водителя. А вот складные и гибкие экраны под запретом.

Руль, кресла и подсветка

Рули нестандартной формы отправят на дополнительные проверки. Кстати, штурвалы вроде тех, что ставят на автомобили Tesla, по новому стандарту полноценно оценить невозможно – значит, и их ждет запрет. Не забыли и про корректную работу ассистентов водителя, а также кибербезопасность.

Сиденьям с поворотом и режимом «нулевой гравитации» тоже назначили дополнительные испытания: защита от защемления, надежность фиксации механизмов, исключение случайного срабатывания. Использовать такие функции во время движения не разрешат. Проще говоря, развернуть кресла на Lynk & Co 900 или разложить сиденье в Li Auto L9 получится только на стоянке.

Досталось и интерактивным наружным световым панелям: любой отображаемый ими контент придется согласовывать и утверждать в министерстве. То есть произвольные надписи и картинки на внешней подсветке станут недоступны. Элементы пневмоподвески обяжут дополнительно испытывать на дорогах плохого качества.

В общем, машины для китайского рынка скоро заметно изменятся – в том числе внешне. Дверные ручки другой конструкции, интерактивные панели с ограничениями, больше физических кнопок, меньше огромных экранов, урезанный функционал сидений. Скучнее? Пожалуй. Зато безопасность от этого может действительно вырасти.

И еще момент: все перечисленные требования касаются именно автомобилей для Китая. На экспортные версии, которые поставляют за рубеж, они не распространяются. Так что глобальный рынок эти перемены, скорее всего, затронут не сразу.

О возвращении физических кнопок вместо сенсорных панелей «За рулем» уже рассказывал на примере обновленного JAC JS6.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!