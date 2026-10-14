Дешевый надежный кроссовер Honda начали продавать в России с приятной ценой

Honda Vezel из Японии и Китая предлагаются в России с ценами от 1,59 млн рублей

Привозить одну и ту же модель в Россию сразу из двух стран – история для параллельного импорта почти исключительная. Honda Vezel как раз такой случай: праворульную сборку везут из Японии, леворульную – из Китая. Минимальный ценник на кроссовер стартует примерно с 1,59 млн рублей.

Honda Vezel

За 1 590 000 рублей компания из Владивостока готова привезти под ключ японский Vezel с правым рулем. В оснащение входят климат-контроль, мультифункциональный руль, медиасистема с сенсорным дисплеем, электронный стояночный тормоз с AutoHold, несколько USB-портов (в том числе Type-C), электрорегулировка зеркал, тканевая отделка интерьера и двухцветные литые диски.

Другие фирмы из столицы Приморья просят за такие машины от 1 700 000 до 2 000 000 рублей и больше.

Технически они в большинстве своем одинаковые: 1,5-литровый 118-сильный атмосферный двигатель, вариатор и полный привод.

Из Китая везут в основном переднеприводные Honda Vezel – с леворульным салоном и 1,5-литровым «атмосферником» на 124 силы, которому в пару идет вариатор.

Во Владивостоке леворульный кроссовер без пробега заказывают минимум за 1 900 000 рублей. В Благовещенске за него просят 2 250 000, в Новосибирске и Александрове – 2 300 000, в Ижевске – 2 420 000, в Красноярске – 2 450 000. Под заказ новые Vezel привозят также в Москву, Омск, Томск, Новосибирск и некоторые другие города России.

И еще нюанс: цены взяты из открытых объявлений в том виде, в каком их заявили продавцы на момент публикации. Для машин под заказ итоговая сумма зависит от курса валют, доставки, таможенной стоимости, утильсбора и других условий.

Интерьер Honda Vezel

Из наличия новый Vezel без пробега обойдется в 2 380 000 рублей в Уссурийске и 2 390 000 – в Хабаровске. Красноярск просит 2 450 000, Иркутск – 2 600 000, Чита и Находка – 2 700 000.

В Екатеринбурге и Новосибирске уже привезенный и растаможенный кроссовер оценили в 2 850 000 рублей, а в Пензе – в 2 900 000.

Ранее Honda Vezel попал в рейтинг самых надежных машин Китая по версии местного подразделения американского аналитического агентства J.D. Power. В своем сегменте он показал самое низкое число проблем на сотню автомобилей.

О том, насколько живуч 20-летний «японец» с мотором 2.0 и вариатором при должном уходе, «За рулем» уже рассказывал.

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