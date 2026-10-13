Сравнили, как продавались машины в 2019 и 2026-м – вот в чем разница!

НАПИ: продажи легковушек в РФ растут за счет старых машин в возрасте более 20 лет

За девять месяцев 2026 года в России было продано 5,3 млн легковых автомобилей, что на 4,8% больше, чем в 2019-м.

Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ – и указывает на существенный нюанс: новых машин было реализовано на 15,6% меньше (950,2 тысяч), а подержанных – на 10,6% больше, а именно 4,4 млн машин. Причем главный драйвер прироста авторынка – самые старые подержанные авто, уточняют в агентстве. Машины возрастом 16-20 лет выросли в количестве сделок на 83,4% (до 949,1 тысяч единиц), а старше 20 лет – на 111,0%, то есть до 811,5 тысяч.

Взглянем на диаграмму: 20-летних машин теперь продается столько же, сколько и новых, хотя всего семь лет назад их было вдвое меньше. При этом вся «середина» (то есть за исключением самых свежих) машин с пробегом в возрастных группах 4-6 лет, 7-10 лет и 10-15 лет, продается теперь заметно хуже.

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