Скидка более миллиона рублей: как изменились цены на авто за неделю

Эксперт Мосеев рассказал, какие компании подняли, а какие снизили цены на машины

Автопрайсы опять переписали, причем сразу в обе стороны. Эксперт Мосеев разобрал, кто из брендов накинул к стоимости, а кто уступил: Voyah, Peugeot и Citroen повысили цены, « Амберавто» и Eonyx их снизили, Volga и Esteo дали скидки.

Подробности – по маркам и комплектациям ниже.

Changan и Volga: скидки на модели 2024-2026 годов

Changan пересмотрел условия по комплектациям 2024 года. На CS75 Plus в версиях Comfort/Комфорт, Luxe/Люкс и Techno/Техно 24PY скидка составляет 1 129 900 рублей.

Для UNI-K в комплектации Techno/Техно 24PY скидка равна 999 900 рублей, а у UNI-V в тех же Comfort/Комфорт, Luxe/Люкс и Techno/Техно 24PY она выросла на 629 900 рублей.

Volga сделала скидки на все комплектации 2026 года: K40 – 50 000 рублей, K50 – от 100 000 до 150 000 рублей.

Evolute, Esteo и Foton: размеры скидок выросли

Evolute увеличил скидку на все комплектации 2026 года – по i-Space она прибавила 458 500-490 000 рублей.

Esteo установил скидки на комплектации 2026 года: Exlantix ET в версии Top/Топ 26PY – 850 000 рублей, Exlantix ET8 в Top/Топ 26PY – 900 000 рублей, V27 в Premium/Премиум 26PY – 800 000 рублей.

Foton тоже поднял размер уступки: на Tunland V9 в комплектации Emotion/Эмоушн 25PY скидка выросла с 300 000 до 400 000 рублей, то есть на 100 000.

Voyah, Peugeot и Citroen: прайсы выросли

Voyah поднял цену на комплектации 25-26 годов. Free Sport Edition в версии Sport/ Спорт 25PY и 26PY стал дороже на 200 000 рублей – 6 940 000 вместо 6 740 000.

Peugeot прибавил по 100 000 рублей: 408 и 4008 – Charm/Шарм 26PY, 508L – Prestige/Престиж 26PY, 5008 – Prestige/Престиж 24PY.

Citroen тоже поднял цены на 100 000 рублей: C5 Aircross в Comfort/Комфорт 24PY и 25PY, C5 X в Exclusive/Эксклюзив 24PY.

«Амберавто» и Eonyx: цены пошли вниз

«Амберавто» снизил цены на все комплектации 2026 года – A5 подешевел на 50 000 рублей.

Eonyx уронил цену Profi Cargo в комплектации Standard/Стандарт 26PY на 90 000 рублей – с 890 000 до 800 000.

По Profi Pickup в Standard/Стандарт 26PY минус 50 000 рублей: было 850 000, стало 800 000.

«За рулем» уже рассказывал, что АВТОВАЗ продлил действие прямых скидок и выгод на ряд моделей Lada в октябре.

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