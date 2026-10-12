Названы самые ликвидные автомобили на российском рынке

Toyota Land Cruiser возглавил рейтинг остаточной стоимости пятилетних авто

Чтобы вычислить этот показатель, эксперты взяли прайсы на новые машины 2021 года выпуска и сравнили их со средними ценами перепродажи в 2026-м. Так и родился рейтинг остаточной стоимости.

Первое место – за Toyota Land Cruiser (150%). Следом идут Toyota Hilux (148,2%) и Hyundai Creta (147,8%), а замыкают первую пятерку Renault Sandero (142,1%) и Hyundai Solaris (139,1%). Далее расположились Lexus LX (138,7%), Toyota Land Cruiser Prado (138%), Toyota RAV4 (136,1%), Skoda Rapid (136%) и Skoda Octavia (134,6%).

Занятная деталь: у всех участников топ-10 остаточная стоимость оказалась выше 100%. Проще говоря, подержанные экземпляры сегодня продаются дороже, чем они когда-то стоили новыми.

Обратную картину эксперты собрали в список наименее ликвидных – тех, кто за пять лет потерял в цене сильнее прочих. Здесь УАЗ Пикап (80,8%), Kia K900 (80,6%), Exeed TXL (80,3%), Great Wall Wingle (77,7%), Audi A8 (76,3%), BMW 7-Series (75,7%), Jeep Compass (75,2%), Audi e-Tron (70,4%), Jaguar i-Pace (62,4%) и Genesis G90 (61,2%).

О том, какие подержанные машины сейчас в спросе, «За рулем» уже рассказывал.

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