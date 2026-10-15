В России продают редкий Land Rover Discovery из экспедиции Camel Trophy

В Москве за 9 млн рублей продают Land Rover Discovery из экспедиции Camel Trophy

В Москве появилось объявление о продаже Land Rover Discovery 1997 года – не обычного, а подготовленного ателье Special Vehicles под экспедицию Camel Trophy. Судя по словам продавца, этот внедорожник реально прошел монгольский этап 1997 года. Под капотом – 2,5-литровый турбодизель в паре с механической коробкой передач. Просят за него 9 млн рублей.

Camel Trophy – то самое культовое командное ралли по бездорожью, гремевшее в 80-х и 90-х. Маршруты прокладывали в самых глухих уголках планеты, и почти всегда участники ехали за рулем внедорожников Land Rover. Для многих поклонников оффроуда те соревнования и сегодня остаются эталоном приключений и проверки техники на прочность.

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Кстати, машины для таких экспедиций делали не как серийные вездеходы, а как полноценные экспедиционные: каркас безопасности, защита агрегатов, силовые бамперы, лебедки, экспедиционные багажники, улучшенный свет. Все это – заводская подготовка Special Vehicles.

Тех экземпляров, что действительно ходили в экспедиции Camel Trophy, сохранилось совсем немного. Штучный товар, по сути. Каждый такой автомобиль воспринимается уже не просто как старая машина, а как часть истории мирового оффроуда.

Отсюда и цена. Для Discovery 1997 года сумма в 9 млн рублей выглядит космической, зато для коллекционеров она может оказаться вполне оправданной. Покупатель платит не за возраст и пробег, а за легенду, происхождение и уникальную подготовку – такую в гараже не воспроизвести.

О том, какие автомобили и тренды сегодня определяют российский рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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