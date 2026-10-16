Классический ДВС впервые в истории не попал в топ-10 лучших моторов
Отраслевое издание WardsAuto обнародовало ежегодный рейтинг десяти лучших силовых агрегатов на 2026 год. Прежде чем сформировать шорт-лист, специалисты провели практические испытания 26 претендентов. Такого итога, по признанию самих составителей, история премии еще не знала.
Впервые за все время ее существования в топ-10 не оказалось ни одного классического двигателя внутреннего сгорания. Каждая отмеченная установка так или иначе электрифицирована.
Как распределились награды? Четыре из них забрали агрегаты полностью электрических машин.
Столько же призов ушло к неподзаряжаемым гибридам (HEV). В этой категории отличились Chevrolet Corvette ZR1X, Hyundai Palisade, Nissan Rogue и Porsche 911 GTS.
Оставшиеся две позиции достались подзаряжаемым гибридам (PHEV) – такими установками комплектуются BMW M5 Touring и Toyota RAV4 GR Sport.
Машины с обычными двигателями внутреннего сгорания в списке претендентов все же присутствовали. Правда, набралось их всего пять: Chevrolet Corvette, Ram 1500 TRX, Dodge Charger, Infiniti QX65 и Volkswagen Atlas.
В WardsAuto подчеркивают: рейтинг 2026 года наглядно отражает тектонические сдвиги в отрасли. Гибриды, по сути, перестали быть нишевым решением и сегодня воспринимаются как неотъемлемая часть современных модельных линеек.
Эксперты издания указывают и на другое – топ-10 показывает, что электрификация проникла во все рыночные сегменты, от компактных кроссоверов до суперкаров.
О рисках, которые несет возвращение на рынок бензина Евро-2 и Евро-3, «За рулем» уже рассказывал.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube