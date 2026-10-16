Классический ДВС впервые в истории не попал в топ-10 лучших моторов

WardsAuto: в топ-10 силовых агрегатов 2026 года впервые нет классических ДВС

Отраслевое издание WardsAuto обнародовало ежегодный рейтинг десяти лучших силовых агрегатов на 2026 год. Прежде чем сформировать шорт-лист, специалисты провели практические испытания 26 претендентов. Такого итога, по признанию самих составителей, история премии еще не знала.

Впервые за все время ее существования в топ-10 не оказалось ни одного классического двигателя внутреннего сгорания. Каждая отмеченная установка так или иначе электрифицирована.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Как распределились награды? Четыре из них забрали агрегаты полностью электрических машин.

Столько же призов ушло к неподзаряжаемым гибридам (HEV). В этой категории отличились Chevrolet Corvette ZR1X, Hyundai Palisade, Nissan Rogue и Porsche 911 GTS.

Оставшиеся две позиции достались подзаряжаемым гибридам (PHEV) – такими установками комплектуются BMW M5 Touring и Toyota RAV4 GR Sport.

Машины с обычными двигателями внутреннего сгорания в списке претендентов все же присутствовали. Правда, набралось их всего пять: Chevrolet Corvette, Ram 1500 TRX, Dodge Charger, Infiniti QX65 и Volkswagen Atlas.

В WardsAuto подчеркивают: рейтинг 2026 года наглядно отражает тектонические сдвиги в отрасли. Гибриды, по сути, перестали быть нишевым решением и сегодня воспринимаются как неотъемлемая часть современных модельных линеек.

Эксперты издания указывают и на другое – топ-10 показывает, что электрификация проникла во все рыночные сегменты, от компактных кроссоверов до суперкаров.

О рисках, которые несет возвращение на рынок бензина Евро-2 и Евро-3, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!