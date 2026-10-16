В России отмечается рекордный прирост активного автопарка

Fit Service и «Автостат»: активный автопарк России в 2026 году вырос на 5,5%

«Активных» легковушек в России стало заметно больше. За 2026 год их число выросло на 5,5% и достигло 36,8 млн единиц – самый серьезный рост за последние пять лет. Такие цифры приводят международная сеть автосервисов Fit Service и аналитическое агентство « Автостат».

Годом ранее, в 2025-м, в активном использовании числилось 34,9 млн машин. Разница с нынешним показателем – 1,9 млн автомобилей. Причем речь только о тех, что реально выезжают на дороги.

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Общий автопарк, куда включены и неактивные машины, вырос куда скромнее – всего на 200 тысяч единиц, до 47,7 млн. Доля активной части в этом объеме, соответственно, поднялась с 73% до 77%.

Пробег тоже поехал вверх. Медианное значение за первые девять месяцев 2026 года – 15 033 километра, что на 0,4% больше, чем в 2025-м, когда показатель составлял 14 973 км.

О том, чей рост продаж подпитывает автопарк страны, «За рулем» совсем недавно рассказывал.

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