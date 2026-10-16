Покупатели авто из других стран теперь смогут проверить их историю

«Автотека» запустила проверку истории автомобилей по данным из Китая

Покупать автомобиль с историей из КНР теперь можно с меньшим риском: в сервисе «Автотека», который развивает «Авито», появилась функция проверки таких машин.

Проверить получится не только те автомобили, которые еще только собираются везти в Россию, но и те, что уже здесь эксплуатируются. Зарубежный отчет охватывает как китайские бренды, так и модели других производителей, если машина ездила по дорогам КНР. По сути, речь идет о попытке сделать сделки на вторичном рынке понятнее и безопаснее.

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А что именно попадает в документ? Число владельцев, пробег, аварии, повреждения кузова, двигателя и салона, замена подушек безопасности, список проведенных ремонтов. Вдобавок – сведения о затоплениях и возгораниях, страховых выплатах и техническом обслуживании. Отдельно указывается, использовалась ли машина в такси, числилась ли в угоне или розыске, попадала ли под отзывные кампании.

Откуда берутся данные и чего в них нет

Информацию поставляют зарубежные партнеры «Автотеки»: среди них профессиональные участники авторынка, страховое бюро и Управление дорожного движения КНР.

Наполнение отчета при этом зависит от того, есть ли сведения о конкретном автомобиле в базах данных.

Российских реестров в таком документе не будет. Все, что происходило с машиной после ввоза – ДТП, пробег, обслуживание, юридическая история, – по-прежнему отражается в стандартном отчете «Автотеки».

Пилотный режим и планы по географии

Пока новая опция работает в пилотном режиме. Чтобы получить зарубежный отчет, достаточно ввести VIN-код на специальном лендинге. Географию сервиса в дальнейшем будут расширять.

«По мере обновления автопарка важно обеспечивать покупателям доступ к полной истории автомобиля независимо от страны эксплуатации. Поэтому мы развиваем географию данных «Автотеки»: Китай стал первым направлением, в дальнейшем планируем подключать поставщиков из других стран. Так мы последовательно реализуем нашу стратегию по формированию безопасного и прозрачного рынка», – заявил руководитель направления частных пользователей «Авито Авто» Андрей Тумкин.

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