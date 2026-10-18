Британия не стала закрываться от китайских электрокаров

Великобритания отказывается от пошлин на китайские электрокары

Британские власти не станут обкладывать пошлинами электромобили из Китая – во всяком случае, так следует из слов Рейнольдса. Любые торговые ограничения Лондон согласен рассматривать только через призму собственных экономических интересов.

На деле же речь идет о расхождении с курсом Брюсселя. Евросоюз незадолго до этого согласовал с Пекином квоту на поставки гибридных машин – до 350 тысяч штук в год. Смысл такого шага прост: придержать поток дешевых китайских автомобилей, которые иначе вытеснят европейских производителей, а те ответят закрытием заводов и сокращением рабочих мест.

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В Брюсселе, впрочем, есть и другой повод для беспокойства. Без пошлин Великобритания рискует превратиться в перевалочную базу, через которую китайские машины поедут в ЕС. Показательный пример: Chery присматривается к площадке Nissan в Британии, чтобы наладить там выпуск своих автомобилей.

Рейнольдс обратил внимание и на обратную сторону медали. Британский автопром завязан на экспорте, так что тарифы легко спровоцируют ответные шаги со стороны Китая. Под удар попадут не только китайские компании – пострадают и британские бренды, включая Jaguar Land Rover.

Свою позицию озвучила и MG – британское подразделение китайского автопроизводителя SAIC. Там рассуждают так: повышение тарифов потянет за собой цены на электромобили, а расплачиваться придется потребителям. Зато спрос на доступные электрокары, по наблюдениям компании, растет – речь о продукции MG, BYD и Chery.

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