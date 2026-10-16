Новый российский двигатель — высокий ресурс и мощность от 400 до 750 л.с.

На «Агросалоне-2026» Тутаевский моторный завод показал тракторный двигатель Р6

Диапазон мощности различных модификаций двигателя Р6 ( КАМАЗ 960) составляет от 400 до 750 л.с.

Об этом стало известно в ходе Международной специализированной выставки сельскохозтехники «Агросалон-2026» в Москве. Двигатель Р6 был представлен на стенде «Тутаевского моторного завода» ( ТМЗ), являющегося дочерним предприятием КАМАЗа. На челнинские грузовики ставят несколько различных модификаций такого мотора, а на выставке в столице показали особую версию – для сельскохозяйственного трактора Кировец К-7М.

Как известно, такие тракторы производит «Петербургский тракторный завод», и в 2026 году на его конвейере собрано уже 15 тракторов К7-МК с тутаевскими двигателями Р6 в двух вариантах мощности – 430 и 460 л.с. На ТМЗ фактически создали свою версию мотора КАМАЗ 960, адаптировав ее под совсем другую технику. Хотя «чистые» КАМАЗ 960 на Кировцы тоже ставят.

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Но для трактора зачастую важна не максимальная мощность, а ресурс – и он у новых движков составляет не менее 10 000 моточасов. Для этого применены усиленные корпусные элементы: блок цилиндров отлит из специального чугуна с ребрами жесткости, а индивидуальные чугунные 4-клапанные головки цилиндров спроектированы с большим запасом прочности. Под эти же цели оптимизированы многие узлы, механизмы и системы двигателя.

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