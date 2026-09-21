КАМАЗ превратили в «Термос» — зачем это нужно?

«УралСпецТранс» выпустил автоцистерну КАМАЗ для транспортировки нефтепродуктов

КАМАЗ и «УралСпецТранс» представили новую модель автоцистерны для нефти АЦН-17Т «Термос».

Модель будет выпускаться под уже известным брендом спецтехники Severest, а базируется она на шасси КАМАЗ-65959 поколения К5. На эту базу «накинули» цистерну из нержавеющей стали, рассчитанную на перевозку нефтепродуктов (в том числе с примесями) плотностью до 0,92 г/см³ и на длительную эксплуатацию без ремонтов. Плюсом к антикоррозионным свойствам, корпус цистерны покрыли термоизоляцией толщиной 10 см.

Это снижает теплопотери и увеличивает дальность транспортировки нефтепродуктов, чувствительных к температурным колебаниям. Цистерна стоит на двух жестких опорах и одной качающейся – так меньше нагрузка на раму при движении по неровностям. Сама машина – с дизелем КАМАЗ Р6 (483 л.с., 2403 Нм), 16-ступенчатой МКП, тремя ведущими мостами и односкатной ошиновкой. Кабина – на четырехточечной подвеске.

Компании-партнеры, представившие модель, адресуют ее предприятиям нефтегазового комплекса как «современное решение для эксплуатации в сложных климатических и дорожных условиях».

Ранее «За рулем» рассказал, что новейший тягач КАМАЗа обзавелся полуприцепом.