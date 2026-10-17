Легендарный Лэнд Крузер вернулся на российский рынок: сколько за него просят?

Новые Toyota Land Cruiser 300 предлагаются в РФ с ценами от 11,5 млн рублей

Официально Toyota Land Cruiser 300 появился на российском рынке еще в 2021 году, однако сейчас машины попадают в страну по альтернативным схемам. Такие поставки стали массовыми: в классифайдах насчитывается уже несколько сотен предложений.

Главный канал ввоза – Ближний Восток. За обновленные внедорожники 2025-2026 годов выпуска просят ориентировочно от 11 500 000 рублей.

Toyota Land Cruiser 300

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Самое доступное объявление нашлось в городе Кяхта в Бурятии: там Land Cruiser 300 без пробега оценили как раз в 11 500 000 рублей. Комплектация – базовая. Тканевая отделка салона, упрощенная цифровая приборная панель, уменьшенный экран мультимедиа, а климат-контроля для заднего ряда и вовсе нет – как и многих других опций.

Под капотом у такой версии – атмосферная V-образная «шестерка» 1GR-FE на 4,0 литра. Отдача – 275 л. с. и 385 Нм крутящего момента, коробка – классический шестиступенчатый автомат, привод – полный, как и положено «трехсотому».

Во Владивостоке за 12 500 000 рублей предлагают более мощный, зато праворульный вариант. Здесь стоит бензиновая «шестерка» 3,4 литра с двойным турбонаддувом: 415 л. с. и 650 Нм.

Краснодарский продавец выставил внедорожник в богатой комплектации с тем же атмосферным мотором на 275 сил за 12 800 000 рублей. В списке оснащения – черный кожаный салон, подогрев и вентиляция сидений, кожаный мульти-руль с декоративными вставками «под дерево», полностью цифровая «приборка», топовая мультимедийная система, мониторы для задних пассажиров, люк и охлаждаемый бокс под передним подлокотником.

В Москве минимальный ценник на такой «трехсотый» – 12 900 000 рублей, в Санкт-Петербурге, судя по объявлениям, – от 14 190 000. Машины в наличии есть также в Ростове-на-Дону, Казани, Иркутске, Томске, Омске, Тамбове, Екатеринбурге, Сочи, Перми, Туле, Нижнем Новгороде, Самаре, Горно-Алтайске, Набережных Челнах, Архангельске, Вологде и ряде других городов.

Продаются как пятиместные, так и семиместные версии. У крупных столичных дилеров цены доходят до 14 950 000, 15 990 000 и 16 990 000 рублей, а за бронированный Land Cruiser 300 придется отдать минимум 27 900 000 рублей.

Кстати, о том, какая комплектация Niva Legend оказалась самой популярной, «За рулем» уже рассказывал.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026 ВТБ – автокредит наличными Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк – рассчитать кредит на авто До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты. Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Совкомбанк – рассчитать кредит Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL